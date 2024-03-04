Свердловское управление СКР возглавит челябинец. Фото

Исполняющим обязанности свердловского СКР станет Константин Мирошниченко

05 марта 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Без полновесного руководителя свердловское управление СК работает уже около года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СК по Свердловской области может стать замначальника Константин Мирошниченко. Действующий глава (с приставкой «и. о.») — Анатолий Надбитов, — по данным информированного источника URA.RU, отказался от утверждения в должности полновесного начальника. «Надбитов отозвал свои документы [из центрального аппарата СК]. В ближайшее время его сменит Мирошниченко», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе свердловского СК от комментариев по теме воздержались. Надбитов стал исполняющим обязанности руководителя управления СК в марте 2023 года. На посту он сменил Михаила Богинского, который перебрался в полпредство президента России в УрФО и стал главным федеральным инспектором по Свердловской области. Мирошниченко перевели в Екатеринбург в январе 2023-го. С 1995 года он занимал должность следователя прокуратуры Катав-Ивановска (Челябинская область). В 2007-м был назначен руководителем следственного отдела Ленинского района Челябинска. С августа 2011 года Мирошниченко занимал пост замруководителя СКР по Челябинской области и какое-то время руководил ведомством в качестве и. о. Константин Мирошниченко перешел на работу в Екатеринбург в начале 2023 года Фото: сайт СКР по Свердловской области [https://sverdlovsk.sledcom.ru/]

Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СК по Свердловской области может стать замначальника Константин Мирошниченко. Действующий глава (с приставкой «и. о.») — Анатолий Надбитов, — по данным информированного источника URA.RU, отказался от утверждения в должности полновесного начальника. «Надбитов отозвал свои документы [из центрального аппарата СК]. В ближайшее время его сменит Мирошниченко», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе свердловского СК от комментариев по теме воздержались. Надбитов стал исполняющим обязанности руководителя управления СК в марте 2023 года. На посту он сменил Михаила Богинского, который перебрался в полпредство президента России в УрФО и стал главным федеральным инспектором по Свердловской области. Мирошниченко перевели в Екатеринбург в январе 2023-го. С 1995 года он занимал должность следователя прокуратуры Катав-Ивановска (Челябинская область). В 2007-м был назначен руководителем следственного отдела Ленинского района Челябинска. С августа 2011 года Мирошниченко занимал пост замруководителя СКР по Челябинской области и какое-то время руководил ведомством в качестве и. о.