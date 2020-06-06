Губят ли мат и жаргон русский язык?

Телеведущий уверен, что не нужно «выхолащивать» язык Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Русский язык меняется слишком быстро, родители не всегда понимают, о чем говорят их дети, потому что молодое поколение создает собственную лексику. Что угрожает русскому языку, действительно ли его ждет вырождение и забвение? Об этом в честь Дня русского языка и в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, URA.RU поговорило с экспертами-филологами. Свою оценку происходящему с русским языком дал также телеведущий Владимир Соловьев.

Язык видоизменяется или гибнет?

Студенты не всегда понимают контекст, в котором ведется разговор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Демократизация общественно-речевой практики привела к тому, что в официальной речи встречается жаргон, вульгарные или грубые слова, отмечает декан филологического факультета госинститута русского языка им. А.С. Пушкина Андрей Щербаков.

«Даже некоторые журналисты на федеральных каналах позволяют себе такое. Они это могут делать по нескольким причинам: сниженной лексикой пытаются привлекать внимание аудитории, или заострить проблему. И даже демонстрировать свою близость к народу», — говорит Щербаков.

По его словам, нельзя говорить, что единичные выступления критически снижают культурный уровень, но они оказывают влияние на простых людей.

«Человек слушает радио или смотрит телевизор и думает: „Раз им можно, то и мне тоже“, — а ведь для приличного человека недопустимо использовать ругань и грубые слова, особенно в публичном поле», — отмечает филолог.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев, который периодически резко высказывается во время своих передач, уверен, что не нужно выхолащивать язык и отказываться от значимой его части, которой является в том числе обсценная лексика. Ведь даже сам Пушкин написал немало матерных произведений.

«Я считаю, что русский язык довольно богатый у нашего поколения. Лавров-то (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — прим.ред.) точно блистательно владеет языком, в том числе в поэтической форме. Я пользуюсь всем богатством языка, при этом оставаясь в литературной норме», — сказал журналист.

Молодежь и видоизменение русского языка

В первую очередь в будущем изменятся слова, связанные с технологиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Взрослые не всегда понимают своих детей, и так было всегда. Молодежь всегда придумывала жаргонизмы, непонятные родителям, но по большей части эти новые выражения забываются со временем. «К примеру, „шнурки в стакане“ (родители дома — прим.ред.) — было и исчезло», — напомнила доктор филологических наук, преподаватель УрФУ Евгения Горина.

Об этом же говорит и главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Владимир Пахомов: «Например, в последнее время Zoom доминирует над Skype. И, возможно, в скором времени мы будем говорить „пойдем позумимся“, а не „поскайпимся“».

Но при этом Горина уверена, что язык публичных текстов и обращений должен быть грамотным несмотря на то, что из-за соцсетей появилась своя устно-письменная норма. Автор уверен, что главное — поделиться своими мыслями, а ошибки ему простят. Но в этом кроется другая проблема.

«Сейчас мы учимся дистанционно, и я много общаюсь со студентами в соцсетях и вижу, что они не все чувствуют ситуацию общения. Они понимают, что общаются с преподавателем, но используют разговорные формы, жаргон: „Ой, я думал, сканает“. Их нужно учить чувствовать контекст беседы», — считает Горина

Почему изменения языка пугают?

Старшее поколение иногда забывает, что тоже меняло язык Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люди боятся изменений языка из-за страха перестать понимать друг друга и потерять значимые культурные ориентиры, объясняет Пахомов, но напоминает, что разные поколения всегда говорят немного на разных языках: «Те, кто говорят, что молодежь перестает употреблять какие-то слова, забывают, что сами они, будучи молодыми, произносили непонятные родителям слова, а другие проговаривали с другими ударениями, и это тоже не нравилось зрелым людям».

Пахомов указывает, что причина наших страхов кроется в школьном образовании. Когда детей учат языку, до них не доносят идею его постоянного изменения. «Нам не прививают идею, что язык — не застывшая глыба. Мы забываем, что на протяжении жизни видим лишь часть этой структуры, но язык менялся на протяжении многих веков до нас и после нас процесс продолжится», — говорит эксперт.

Каким будет русский язык в будущем?

Многие слова в будущем исчезнут, а другие поменяют ударение или значение, рассказывает Пахомов. К примеру, пандемия коронавируса уже обогатила язык новыми словами — ковидный, дистант и прочее. Но проникновение современного жаргона в литературный язык будет незначительным.

«Пока язык живой, в нем все меняется. Это и говорит о его живости. Задача языка — коммуникация, а не сохранение ударения на последний слог в слове „звонит“», — уверен филолог.