Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о сроках вступления страны в Евросоюз. Образный отзыв пермский сенатор опубликован в Twitter.
«Порошенко угрожает, подобно Атилле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный», — написал Пушков. Подписчики разделили эмоции сенатора. «Какой ЕС для Украины, максимум, это приглашение в союз стран африканского рога», «Это будет последняя „победа“ Украины — Пиррова победа! Бесправный слуга двух господ (Вашингтона и Брюсселя), сидящий в долговой яме», «Пока входят — ЕС развалится», — отметили комментаторы.
Украинский лидер заявил, что вступление Украины в ЕС — это вопрос лет, а не десятилетий, напоминает портал Newinform.com. «В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз», — цитирует издание Порошенко. Ранее Киев подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсировал договор о дружбе с Россией, уточняет «Русская планета».