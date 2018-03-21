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21 марта 2018
14:20  21 марта 2018 0

Звезда «Улиц разбитых фонарей» представит в Тюмени фильм по сценарию Алексея Иванова

Дух огня-2016 - открытие , дятлов евгений
Евгений Дятлов сыграл роль первого сибирского губернатораФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Заслуженный артист России Евгений Дятлов, исполнивший главную роль в картине «Тобол», пообщается с прессой в Тюмени. Встреча с артистом состоится 23 марта в амфитеатре Музейного комплекса имени Словцова.

Накануне выступления с собственной гастрольной программой Евгений Дятлов расскажет о фильме «Тобол», сценарий к которому написал уральский писатель Алексей Иванов. Также на пресс-конференции покажут ролик с компьютерными планами Тобольска 18 века, а продюсер Олег Урушев поделится, на каком этапе находится производство «Тобола» сейчас.

Евгений Дятлов сыграл в картине роль князя Матвея Гагарина, первого сибирского губернатора. Съемки фильма, повествующего об истории освоения Сибири в 18 веке, проходили с марта по август прошлого года в Тобольске. Ранее сообщалось, что картина выйдет в широкий прокат в 2019 году. Премьера в Тюмени состоится 21 ноября 2018 года, также премьерный показ запланирован в Тобольске и Москве.

Дарья Корчак
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