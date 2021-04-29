Технологи оценили шансы звезды «Реальных пацанов» на выборах-2021

Армен Бежанян планирует стать депутатом Госдумы от Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат думы Осы (Пермский край) Армен Бежанян, который известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», не сможет победить на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. Политтехнологи рассказали URA.RU, что Бежанян без финансовой и информационной поддержки не выдержит конкуренции депутата Госдумы, экс-мэра Перми Игоря Шубина.

«Для победы [Бежаняну] нужен ресурс, нужны сторонники, нужно вкладывать финансы в кампанию. Сходу заявиться и сделать так, чтобы тебя полюбили, не получится», — рассказал URA.RU политтехнолог Олег Борисенко. Он полагает, что на праймериз «Единой России» не будут голосовать рядовые пермяки, соответственно, победит тот, кто сможет мобилизовать свой ядерный электорат.

Такое же мнение в беседе с URA.RU высказал политтехнолог Дмитрий Логинов. «Понятно, что победит Шубин. Бежанян — это осинский депутат и, например, непонятно, кто он для Кировского района Перми или Большой Сосновы. Чтобы сделать пиар, нужны финансовые ресурсы», — говорит Логинов.

Бежанян в беседе с URA.RU пояснил, что не собирается вкладывать средства в свою кампанию. Он полагает, что может стать «депутатом из народа», которого выдвигают и поддерживают пермяки. Шубин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что не опасается конкуренции со стороны Бежаняна. Он пояснил, что праймериз вводились для того, чтобы повысить конкуренцию, а люди, стремящиеся в большую политику, могли получить опыт.

Ранее Бежанян заявился на праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание края и Госдуму. Перед этим он устроил опрос в соцсетях, стоит ли ему идти в краевые депутаты.