Журналистов РБК Тюмень, на которых напали, вызвали в СК

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Журналистов допросили в СК Фото:

Журналистов РБК Тюмень Николая Фонакова и Матвея Бессонова, на которых напал сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) во время съемки пожара, вызвали на допрос для дачи объяснений в Следственный комитет (СК). Об этом URA.RU сообщил Матвей Бессонов.

«Вызвали в Следственный комитет на допрос», — сказал Матвей Бессонов в разговоре с URA.RU. Подробности пока неизвестны.

Во время съемки пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе сотрудник ЧОП отобрал у журналистов телефон, удалил фото и видеозаписи. Фонакову удалось с помощью резервного копирования восстановить стертые файлы. Корреспонденты РБК Тюмень написали заявление в полицию. Журналисты законно находились на месте происшествия, у них было редакционное задание, с собой они взяли удостоверения сотрудников прессы.

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Журналистов РБК Тюмень Николая Фонакова и Матвея Бессонова, на которых напал сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) во время съемки пожара, вызвали на допрос для дачи объяснений в Следственный комитет (СК). Об этом URA.RU сообщил Матвей Бессонов. «Вызвали в Следственный комитет на допрос», — сказал Матвей Бессонов в разговоре с URA.RU. Подробности пока неизвестны. Во время съемки пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе сотрудник ЧОП отобрал у журналистов телефон, удалил фото и видеозаписи. Фонакову удалось с помощью резервного копирования восстановить стертые файлы. Корреспонденты РБК Тюмень написали заявление в полицию. Журналисты законно находились на месте происшествия, у них было редакционное задание, с собой они взяли удостоверения сотрудников прессы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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