Журналистов РБК Тюмень, на которых напали, вызвали в СК

04 января 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Журналистов допросили в СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистов РБК Тюмень Николая Фонакова и Матвея Бессонова, на которых напал сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) во время съемки пожара, вызвали на допрос для дачи объяснений в Следственный комитет (СК). Об этом URA.RU сообщил Матвей Бессонов. «Вызвали в Следственный комитет на допрос», — сказал Матвей Бессонов в разговоре с URA.RU. Подробности пока неизвестны. Во время съемки пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе сотрудник ЧОП отобрал у журналистов телефон, удалил фото и видеозаписи. Фонакову удалось с помощью резервного копирования восстановить стертые файлы. Корреспонденты РБК Тюмень написали заявление в полицию. Журналисты законно находились на месте происшествия, у них было редакционное задание, с собой они взяли удостоверения сотрудников прессы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Журналистов РБК Тюмень Николая Фонакова и Матвея Бессонова, на которых напал сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) во время съемки пожара, вызвали на допрос для дачи объяснений в Следственный комитет (СК). Об этом URA.RU сообщил Матвей Бессонов. «Вызвали в Следственный комитет на допрос», — сказал Матвей Бессонов в разговоре с URA.RU. Подробности пока неизвестны. Во время съемки пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе сотрудник ЧОП отобрал у журналистов телефон, удалил фото и видеозаписи. Фонакову удалось с помощью резервного копирования восстановить стертые файлы. Корреспонденты РБК Тюмень написали заявление в полицию. Журналисты законно находились на месте происшествия, у них было редакционное задание, с собой они взяли удостоверения сотрудников прессы.