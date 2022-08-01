Нижневартовск обогнал Екатеринбург и Сургут по качеству жизни

01 августа 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Нижневартовск занял пятую строчку рейтинга по качеству жизни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нижневартовск стал пятым городом в России по качеству жизни за второй квартал 2022 года. В рейтинге он обогнал Екатеринбург и Сургут. Исследование представил Финансовый университет при правительстве РФ. «Лидерами по качеству жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек являются Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск», — говорится на сайте Финансового университета. Тем временем Екатеринбург разместился на десятой строчке рейтинга, а Сургут — на 17. Университет рассчитывает индекс качества жизни на основании динамики общественного мнения по нескольким направлениям. Больше всего в рейтинге учитывается качество медицинского обслуживания, доступность недвижимости, состояние экологии, потребительская активность, сфера ЖКХ, а также работа учреждений среднего и высшего образования. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительства РФ.

Нижневартовск стал пятым городом в России по качеству жизни за второй квартал 2022 года. В рейтинге он обогнал Екатеринбург и Сургут. Исследование представил Финансовый университет при правительстве РФ. «Лидерами по качеству жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек являются Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск», — говорится на сайте Финансового университета. Тем временем Екатеринбург разместился на десятой строчке рейтинга, а Сургут — на 17. Университет рассчитывает индекс качества жизни на основании динамики общественного мнения по нескольким направлениям. Больше всего в рейтинге учитывается качество медицинского обслуживания, доступность недвижимости, состояние экологии, потребительская активность, сфера ЖКХ, а также работа учреждений среднего и высшего образования. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительства РФ.