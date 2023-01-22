На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером произошло ДТП с летальным исходом. В лобовом столкновении погиб водитель иномарки Nissan. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Вчера на 239 км федеральной трассы произошла трагедия. Со слов очевидцев, иномарка выехала на встречку и допустила лобовое со встречной легковушкой. Предварительно, водитель Nissan погиб, водитель Kia — ранен», — написали в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».
В региональной Госавтоинспекции изданию подтвердили, что погибший выехал на встречную полосу, после чего попал в ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются, о чем сообщили изданию «Тюменская область сегодня».
Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»
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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером произошло ДТП с летальным исходом. В лобовом столкновении погиб водитель иномарки Nissan. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Вчера на 239 км федеральной трассы произошла трагедия. Со слов очевидцев, иномарка выехала на встречку и допустила лобовое со встречной легковушкой. Предварительно, водитель Nissan погиб, водитель Kia — ранен», — написали в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». В региональной Госавтоинспекции изданию подтвердили, что погибший выехал на встречную полосу, после чего попал в ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются, о чем сообщили изданию «Тюменская область сегодня».