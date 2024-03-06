МО РФ отчиталось о поражении объекта в Одессе: главное к вечеру 6 марта

Минобороны России сообщило об ударе по ангару ВСУ в Одессе

06 марта 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла ракетный удар по объекту ВСУ в Одессе Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Одессе. Также бойцы РФ улучшили свое положение на купянском направлении. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 марта — в материале URA.RU. Уничтожение военных объектов в Одессе Российские военные нанесли ракетный удар по ангару ВСУ в промышленном районе Одессы. Там занимались подготовкой беспилотных катеров, сообщили в Минобороны. При этом, ранее о взрыве в портовом районе города сообщали украинские СМИ и российские военкоры. По данным прессы, в Одессе проходило награждение сотрудников сил специальных операций, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. После этого сообщалось, что в городе также находится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, из-за чего к обсуждению удара подключилась греческая пресса. Так, в газете Protothema заявили, что якобы по кортежу украинского лидера нанесли удар. Однако позже Зеленский сообщил, что встретился с иностранным гостем. Ход спецоперации на Украине На купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ близ Новоселовки и Серебрянки в ДНР, а также около Свердловки в ЛНР. Также российскими силами были отражены три атаки ВСУ в районах Синьковки под Харьковом и Тернов в ДНР. На этом участке фронта противник потерял около 165 военных. Также бойцы «южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Силам противника было нанесено огневое поражение близ Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Закотного и Перше Травни в ДНР. В результате боестолкновений ВСУ лишились до 260 солдат и трех складов. Также выгодные позиции заняты военными из группировки «Центр» на авдеевском участке фронта. Бойцы РФ отразили три атаки недалеко от Новопокровского, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка Донецкой народной республики. Кроме того, российские военные отбили девять контратак около Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки и Водяного. Потери ВСУ составили порядка 460 военнослужащих. Также был уничтожен уже третий танк M1 Abrams. Экипаж танка Т-72 Б3 с первого выстрела вывел американскую машину из строя, передает Пятый канал. На южнодонецком направлении военные «восточной» группировки улучшили тактическое положение и ударили по технике и живой силе противника недалеко от пунктов Мирное и Угледар. Было убито и ранено до 210 украинских бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Одессе. Также бойцы РФ улучшили свое положение на купянском направлении. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 марта — в материале URA.RU. Российские военные нанесли ракетный удар по ангару ВСУ в промышленном районе Одессы. Там занимались подготовкой беспилотных катеров, сообщили в Минобороны. При этом, ранее о взрыве в портовом районе города сообщали украинские СМИ и российские военкоры. По данным прессы, в Одессе проходило награждение сотрудников сил специальных операций, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. После этого сообщалось, что в городе также находится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, из-за чего к обсуждению удара подключилась греческая пресса. Так, в газете Protothema заявили, что якобы по кортежу украинского лидера нанесли удар. Однако позже Зеленский сообщил, что встретился с иностранным гостем. На купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ близ Новоселовки и Серебрянки в ДНР, а также около Свердловки в ЛНР. Также российскими силами были отражены три атаки ВСУ в районах Синьковки под Харьковом и Тернов в ДНР. На этом участке фронта противник потерял около 165 военных. Также бойцы «южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Силам противника было нанесено огневое поражение близ Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Закотного и Перше Травни в ДНР. В результате боестолкновений ВСУ лишились до 260 солдат и трех складов. Также выгодные позиции заняты военными из группировки «Центр» на авдеевском участке фронта. Бойцы РФ отразили три атаки недалеко от Новопокровского, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка Донецкой народной республики. Кроме того, российские военные отбили девять контратак около Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки и Водяного. Потери ВСУ составили порядка 460 военнослужащих. Также был уничтожен уже третий танк M1 Abrams. Экипаж танка Т-72 Б3 с первого выстрела вывел американскую машину из строя, передает Пятый канал. На южнодонецком направлении военные «восточной» группировки улучшили тактическое положение и ударили по технике и живой силе противника недалеко от пунктов Мирное и Угледар. Было убито и ранено до 210 украинских бойцов.