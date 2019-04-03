В Екатеринбурге создан оргкомитет для подготовки заявки на Универсиаду

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 10:40
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Пресс-конференция Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев подписал распоряжение о создании регионального оргкомитетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге Универсиады 2023 года. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Работа регионального оргкомитета продлится до 2 июля — в этом месяце на заседании исполкома FISU (Международной Федерации студенческого спорта) будет объявлено место проведения универсиады. В состав оргкомитета вошли 34 человека, в том числе первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В ближайшее время областное министерство спорта разработает и представит региональному оргкомитету план по реализации заявочной кампании.

Накануне стало известно, что заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 представят в швейцарской Лозанне. Возглавлять российскую делегацию будет российский министр спорта Павел Колобков. Если уральской столице дадут право на организацию масштабного события, в городе начнется мегастройка, на которую потратят несколько десятков миллиардов рублей.

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