В Екатеринбурге создан оргкомитет для подготовки заявки на Универсиаду

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге Универсиады 2023 года. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики региона.
Работа регионального оргкомитета продлится до 2 июля — в этом месяце на заседании исполкома FISU (Международной Федерации студенческого спорта) будет объявлено место проведения универсиады. В состав оргкомитета вошли 34 человека, в том числе первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
В ближайшее время областное министерство спорта разработает и представит региональному оргкомитету план по реализации заявочной кампании.
Накануне стало известно, что заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 представят в швейцарской Лозанне. Возглавлять российскую делегацию будет российский министр спорта Павел Колобков. Если уральской столице дадут право на организацию масштабного события, в городе начнется мегастройка, на которую потратят несколько десятков миллиардов рублей.