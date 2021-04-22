Рабочие уральских вокзалов несколько месяцев не получали зарплату

Уборщики вокзальных комплексов Кургана, Шумихи (Курганская область) и Златоуста (Челябинская область) три месяца не получали зарплату. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Долги по зарплате образовались в клининговой компании «ЮгСпецКлин». «Перед 42 сотрудниками, выполняющими работу по уборке вокзальных комплексов в Курганской (Курган, Шумиха) и Челябинской (Златоуст) областях, образовалась задолженность по заработной плате», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В прокуратуре отметили, что рабочие не получали зарплату с августа по октябрь 2020 года. Сумма задолженности составила почти 900 тыс. рублей.
Компанию обязали произвести все необходимые выплаты. Позже задолженность была погашена
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