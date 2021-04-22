Рабочие уральских вокзалов несколько месяцев не получали зарплату

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Виды города. Курган, банковские операции, деньги, наличные, купюра, получение денег, купюра 5000
Компания задолжала сотрудникам почти 900 тыс. рублей (архивное фото) Фото:

Уборщики вокзальных комплексов Кургана, Шумихи (Курганская область) и Златоуста (Челябинская область) три месяца не получали зарплату. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Долги по зарплате образовались в клининговой компании «ЮгСпецКлин». «Перед 42 сотрудниками, выполняющими работу по уборке вокзальных комплексов в Курганской (Курган, Шумиха) и Челябинской (Златоуст) областях, образовалась задолженность по заработной плате», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что рабочие не получали зарплату с августа по октябрь 2020 года. Сумма задолженности составила почти 900 тыс. рублей.

Компанию обязали произвести все необходимые выплаты. Позже задолженность была погашена

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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