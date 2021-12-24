Уникальную книгу про «Эрмитаж» презентовали в Екатеринбурге. Фото

24 декабря 2021 в 19:38 Размер текста - 17 +

Книга выходит в год открытия Центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» состоялась презентация уникального издания «Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках». При поддержке РМК работу над изданием вели два музея: Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба компании. «Память о жизни Эрмитажа в Свердловске постепенно восстанавливается усилиями эрмитажных сотрудников и замечательных екатеринбургских друзей. Частью этой памяти является эта книга воспоминаний», — отметил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Эта уникальная книга будет напоминать нам о героических подвигах. Благодаря этому произведению мы сможем передавать эстафету памяти и будущим поколениям», — рассказала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина. В книге посредством документов, фотографий и воспоминаний очевидцев рассказано, как во время Великой Отечественной войны в 1941 году из государственного Эрмитажа в Екатеринбург было направленно около 1,2 миллиона экспонатов, большинство которых разместили в здании Свердловской картинной галереи. Книга выходит в год 80-летия эвакуации Эрмитажного собрания из Ленинграда в Свердловск и в год открытия Центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Первая презентация сборника состоялась 11 ноября в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В екатеринбургском культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» состоялась презентация уникального издания «Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках». При поддержке РМК работу над изданием вели два музея: Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба компании. «Память о жизни Эрмитажа в Свердловске постепенно восстанавливается усилиями эрмитажных сотрудников и замечательных екатеринбургских друзей. Частью этой памяти является эта книга воспоминаний», — отметил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Эта уникальная книга будет напоминать нам о героических подвигах. Благодаря этому произведению мы сможем передавать эстафету памяти и будущим поколениям», — рассказала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина. В книге посредством документов, фотографий и воспоминаний очевидцев рассказано, как во время Великой Отечественной войны в 1941 году из государственного Эрмитажа в Екатеринбург было направленно около 1,2 миллиона экспонатов, большинство которых разместили в здании Свердловской картинной галереи. Книга выходит в год 80-летия эвакуации Эрмитажного собрания из Ленинграда в Свердловск и в год открытия Центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Первая презентация сборника состоялась 11 ноября в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге.