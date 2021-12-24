Уникальную книгу про «Эрмитаж» презентовали в Екатеринбурге. Фото

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Презентация книги Спасти и сохранить в Эрмитаж-Урал. Екатеринбург
Книга выходит в год открытия Центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге Фото:

В екатеринбургском культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» состоялась презентация уникального издания «Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках». При поддержке РМК работу над изданием вели два музея: Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба компании.

«Память о жизни Эрмитажа в Свердловске постепенно восстанавливается усилиями эрмитажных сотрудников и замечательных екатеринбургских друзей. Частью этой памяти является эта книга воспоминаний», — отметил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Эта уникальная книга будет напоминать нам о героических подвигах. Благодаря этому произведению мы сможем передавать эстафету памяти и будущим поколениям», — рассказала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

В книге посредством документов, фотографий и воспоминаний очевидцев рассказано, как во время Великой Отечественной войны в 1941 году из государственного Эрмитажа в Екатеринбург было направленно около 1,2 миллиона экспонатов, большинство которых разместили в здании Свердловской картинной галереи.

Книга выходит в год 80-летия эвакуации Эрмитажного собрания из Ленинграда в Свердловск и в год открытия Центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Первая презентация сборника состоялась 11 ноября в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Презентация книги Спасти и сохранить в Эрмитаж-Урал. Екатеринбург
Фото:
Презентация книги Спасти и сохранить в Эрмитаж-Урал. Екатеринбург
Фото:
Презентация книги Спасти и сохранить в Эрмитаж-Урал. Екатеринбург
Фото:
Презентация книги Спасти и сохранить в Эрмитаж-Урал. Екатеринбург
Фото:
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В екатеринбургском культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» состоялась презентация уникального издания «Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках». При поддержке РМК работу над изданием вели два музея: Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба компании. «Память о жизни Эрмитажа в Свердловске постепенно восстанавливается усилиями эрмитажных сотрудников и замечательных екатеринбургских друзей. Частью этой памяти является эта книга воспоминаний», — отметил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Эта уникальная книга будет напоминать нам о героических подвигах. Благодаря этому произведению мы сможем передавать эстафету памяти и будущим поколениям», — рассказала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина. В книге посредством документов, фотографий и воспоминаний очевидцев рассказано, как во время Великой Отечественной войны в 1941 году из государственного Эрмитажа в Екатеринбург было направленно около 1,2 миллиона экспонатов, большинство которых разместили в здании Свердловской картинной галереи. Книга выходит в год 80-летия эвакуации Эрмитажного собрания из Ленинграда в Свердловск и в год открытия Центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Первая презентация сборника состоялась 11 ноября в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
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