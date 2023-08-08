ВСУ могут атаковать российские порты и все суда в Черном море: главное к вечеру 8 августа

Советник Зеленского: российские порты и суда в Черном море являются военными целями ВСУ

08 августа 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Российские объекты в Черном море являются военными целями ВСУ, сообщил Олег Устенко Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут устроить атаку по российским портам и суднам в Черном море. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 августа. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ВСУ может атаковать российские порты и суда в Черном море. По его словам, российские объекты в Черном море являются военной целью ВСУ.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные отбросили ВСУ в Харьковской области и краснолиманском направлении (ДНР). Они смогли захватить несколько опорных пунктов. Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении российские штурмовые отряды получили выгодные позиции недалеко от населенного пункта Ольшаны Харьковской области.

Российские бойцы нанесли удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад боевиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.

Украинские солдаты называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на фронте. У ВСУ нет возможности защиты от дронов, так как дроны способны хорошо маневрировать.

Украинский командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко заявил, что кассетные бомбы эффективны в боевых действиях. Однако российские военные быстро научились обороняться от кассетных боеприпасов.

Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая является частью националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), с начала года составили больше 1700 человек убитыми. Об этом заявил российский командир одного из подразделений.

Замминистра внутренних дел Польши Мацей Восик заявил, что в Министерство национальной обороны страны обратились с просьбой направить на границу с Беларусью тысячу солдат. Обстановка на границе Польши и Беларуси накалилась после приезда в страну ЧВК «Вагнер».

ВСУ могут устроить атаку по российским портам и суднам в Черном море. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 августа.