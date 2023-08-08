ВСУ могут атаковать российские порты и все суда в Черном море: главное к вечеру 8 августа

Российские объекты в Черном море являются военными целями ВСУ, сообщил Олег Устенко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ могут устроить атаку по российским портам и суднам в Черном море. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 августа.
- Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ВСУ может атаковать российские порты и суда в Черном море. По его словам, российские объекты в Черном море являются военной целью ВСУ.
- Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные отбросили ВСУ в Харьковской области и краснолиманском направлении (ДНР). Они смогли захватить несколько опорных пунктов. Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении российские штурмовые отряды получили выгодные позиции недалеко от населенного пункта Ольшаны Харьковской области.
- Российские бойцы нанесли удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад боевиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.
- Украинские солдаты называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на фронте. У ВСУ нет возможности защиты от дронов, так как дроны способны хорошо маневрировать.
- Украинский командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко заявил, что кассетные бомбы эффективны в боевых действиях. Однако российские военные быстро научились обороняться от кассетных боеприпасов.
- Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая является частью националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), с начала года составили больше 1700 человек убитыми. Об этом заявил российский командир одного из подразделений.
- Замминистра внутренних дел Польши Мацей Восик заявил, что в Министерство национальной обороны страны обратились с просьбой направить на границу с Беларусью тысячу солдат. Обстановка на границе Польши и Беларуси накалилась после приезда в страну ЧВК «Вагнер».
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