Сборная России по баскетболу при поддержке губернатора Махонина обыграла соперников из Ирана. Фоторепортаж

07 августа 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Россияне встретились в товарищеском поединке с иранцами 7 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича провела первую игру против сборной Ирана в рамках товарищеских матчей. Встреча, проходившая на площадке УДС «Молот», завершилась в пользу россиян. На игре присутствовали 4300 зрителей, включая губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и президента РФБ Андрея Кириленко, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Первая половина матча осталась за российской сборной 37:29. Во второй двадцатииинутке россияне сохранили преимущество, доведя счет до победного 72:59. Лучшими по набранным очкам стали Андрей Мартынюк (15) и Александр Дербенев (13)», — пояснил корреспондент информационного агентства. Сборные России и Ирана встречались ровно четыре года назад в рамках международного турнира BingoBoom. Тогда главная команда нашей страны уступила со счетом 82:70. Вторая игра двух команд пройдет также в Перми 9 августа. Товарищеский матч Россия и Иран провели в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россияне завладели преимуществом с первых минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иранцы были настроены на победу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддерживал сборную России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российская защита сумела сдержать нападение иранских баскетболистов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Игроки сборной России оказались более результативными Фото: Сергей Русанов © URA.RU Баскетболистов поддерживали трибуны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россияне смогли сохранить отрыв в счете до конца встречи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Матч завершился победой России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича провела первую игру против сборной Ирана в рамках товарищеских матчей. Встреча, проходившая на площадке УДС «Молот», завершилась в пользу россиян. На игре присутствовали 4300 зрителей, включая губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и президента РФБ Андрея Кириленко, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Первая половина матча осталась за российской сборной 37:29. Во второй двадцатииинутке россияне сохранили преимущество, доведя счет до победного 72:59. Лучшими по набранным очкам стали Андрей Мартынюк (15) и Александр Дербенев (13)», — пояснил корреспондент информационного агентства. Сборные России и Ирана встречались ровно четыре года назад в рамках международного турнира BingoBoom. Тогда главная команда нашей страны уступила со счетом 82:70. Вторая игра двух команд пройдет также в Перми 9 августа.