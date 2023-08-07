Сборная России по баскетболу при поддержке губернатора Махонина обыграла соперников из Ирана. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь, баскетбол
Россияне встретились в товарищеском поединке с иранцами 7 августа Фото:

В Перми сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича провела первую игру против сборной Ирана в рамках товарищеских матчей. Встреча, проходившая на площадке УДС «Молот», завершилась в пользу россиян. На игре присутствовали 4300 зрителей, включая губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и президента РФБ Андрея Кириленко, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Первая половина матча осталась за российской сборной 37:29. Во второй двадцатииинутке россияне сохранили преимущество, доведя счет до победного 72:59. Лучшими по набранным очкам стали Андрей Мартынюк (15) и Александр Дербенев (13)», — пояснил корреспондент информационного агентства.

Сборные России и Ирана встречались ровно четыре года назад в рамках международного турнира BingoBoom. Тогда главная команда нашей страны уступила со счетом 82:70. Вторая игра двух команд пройдет также в Перми 9 августа.

Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Товарищеский матч Россия и Иран провели в Перми
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Россияне завладели преимуществом с первых минут
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Иранцы были настроены на победу
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддерживал сборную России
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Российская защита сумела сдержать нападение иранских баскетболистов
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Игроки сборной России оказались более результативными
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Баскетболистов поддерживали трибуны
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Россияне смогли сохранить отрыв в счете до конца встречи
Фото:
Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Матч завершился победой России
Фото:

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В Перми сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича провела первую игру против сборной Ирана в рамках товарищеских матчей. Встреча, проходившая на площадке УДС «Молот», завершилась в пользу россиян. На игре присутствовали 4300 зрителей, включая губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и президента РФБ Андрея Кириленко, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Первая половина матча осталась за российской сборной 37:29. Во второй двадцатииинутке россияне сохранили преимущество, доведя счет до победного 72:59. Лучшими по набранным очкам стали Андрей Мартынюк (15) и Александр Дербенев (13)», — пояснил корреспондент информационного агентства. Сборные России и Ирана встречались ровно четыре года назад в рамках международного турнира BingoBoom. Тогда главная команда нашей страны уступила со счетом 82:70. Вторая игра двух команд пройдет также в Перми 9 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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