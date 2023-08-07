В Перми сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича провела первую игру против сборной Ирана в рамках товарищеских матчей. Встреча, проходившая на площадке УДС «Молот», завершилась в пользу россиян. На игре присутствовали 4300 зрителей, включая губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и президента РФБ Андрея Кириленко, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Первая половина матча осталась за российской сборной 37:29. Во второй двадцатииинутке россияне сохранили преимущество, доведя счет до победного 72:59. Лучшими по набранным очкам стали Андрей Мартынюк (15) и Александр Дербенев (13)», — пояснил корреспондент информационного агентства.
Сборные России и Ирана встречались ровно четыре года назад в рамках международного турнира BingoBoom. Тогда главная команда нашей страны уступила со счетом 82:70. Вторая игра двух команд пройдет также в Перми 9 августа.
В Перми сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича провела первую игру против сборной Ирана в рамках товарищеских матчей. Встреча, проходившая на площадке УДС «Молот», завершилась в пользу россиян. На игре присутствовали 4300 зрителей, включая губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и президента РФБ Андрея Кириленко, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Первая половина матча осталась за российской сборной 37:29. Во второй двадцатииинутке россияне сохранили преимущество, доведя счет до победного 72:59. Лучшими по набранным очкам стали Андрей Мартынюк (15) и Александр Дербенев (13)», — пояснил корреспондент информационного агентства. Сборные России и Ирана встречались ровно четыре года назад в рамках международного турнира BingoBoom. Тогда главная команда нашей страны уступила со счетом 82:70. Вторая игра двух команд пройдет также в Перми 9 августа.