21 сентября 2024

Бастрыкин заступился за ребенка из ХМАО, которого избили дети мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело
Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) дети мигрантов избили несовершеннолетнего мальчика. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

«В соцмедиа сообщается, что в Нефтеюганске дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время в окружном Управлении СК проводится проверка. Глава ведомства ожидает доклад.

Сообщение о жестоком избиении в Нефтеюганске несовершеннолетнего мальчика группой сверстников появилось в соцсетях 20 сентября. Мама пострадавшего обратилась в полицию. Причиной конфликта стал мяч, который нападавшие забрали у девятилетнего ребенка, а он захотел его вернуть.

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В Нефтеюганске (ХМАО) дети мигрантов избили несовершеннолетнего мальчика. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело. «В соцмедиа сообщается, что в Нефтеюганске дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время в окружном Управлении СК проводится проверка. Глава ведомства ожидает доклад. Сообщение о жестоком избиении в Нефтеюганске несовершеннолетнего мальчика группой сверстников появилось в соцсетях 20 сентября. Мама пострадавшего обратилась в полицию. Причиной конфликта стал мяч, который нападавшие забрали у девятилетнего ребенка, а он захотел его вернуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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