Бастрыкин заступился за ребенка из ХМАО, которого избили дети мигрантов

В Нефтеюганске (ХМАО) дети мигрантов избили несовершеннолетнего мальчика. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.
«В соцмедиа сообщается, что в Нефтеюганске дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время в окружном Управлении СК проводится проверка. Глава ведомства ожидает доклад.
Сообщение о жестоком избиении в Нефтеюганске несовершеннолетнего мальчика группой сверстников появилось в соцсетях 20 сентября. Мама пострадавшего обратилась в полицию. Причиной конфликта стал мяч, который нападавшие забрали у девятилетнего ребенка, а он захотел его вернуть.
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