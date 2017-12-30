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Сегодня 30 декабря, суббота. И вот главное к этому часу:
Выплаты по ОСАГО при аварии вырастут в два раза. Владимир Путин подписал закон, который дает водителям право оформить ДТП по европротоколу, не вызывая автоинспекторов. Даже если участники аварии не пришли к единому мнению о том, кто является виновником.
Ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Правда, никаких доказательств они не предоставили. Владимир Путин, тем временем, ужесточил наказание за вербовку и финансирование террористов.
У воровского мира России появился новый держатель общака. Им стал преемник Шакро Молодого Василий Христофоров (Вася Воскрес). Правда, пока на правах и. о.
Старшеклассница сделала учителю предложение прямо на уроке, выйдя к доске. Пока девушка хвалила харизму преподавателя, одноклассники снимали все на видео.
В эфир вышел финальный выпуск 6 сезона шоу «Голос» на «Первом канале». Рассказываем, кто победил в «золотом» сезоне проекта.
Американский кинопортал Netflix удивил зрителей новогодним трейлером популярного сериала «Черное зеркало». Создатели сериала показали новогоднее обращение Путина к американцам.