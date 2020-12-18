Минздрав РФ определил, кто получит вакцину в первую очередь Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 декабря, — 377-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 283-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 733 296, достигнув отметки в 75 250 864. Выздороветь из них удалось 52 723 117 пациентам (+1 030 900). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 667 483 человек (+26 643).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 17 621 302 американцев. Следом идут Индия (9 977 834) и Бразилия (7 111 527). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 762 668.

Вакцина и лекарство

Создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V», препаратов Moderna и Pfizer-BioNTech и их зарубежных аналогов признали главным научным прорывом года по версии авторитетного журнала Science. Представители редакции признались, что изначально понимали, что этот статус достанется разработке в сфере COVID-19.

Иммунитет от применения «лайт-вакцины» сформируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Об этом журналистам рассказал директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Что касается вакцинации детей, то людям до 12 лет препарат лучше не вводить, поскольку они переносят заболевание в более легкой форме, считает кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Подросткам из групп риска вакцина будет показана, но сначала ее нужно испытать на взрослом населении.

Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В первую очередь будут прививать медицинских и социальных работников, педагогов и людей с хроническими заболеваниями. Во вторую — работников транспорта, энергетики, правоохранительных органов, вахтовиков, волонтеров, военных и сотрудников организаций сферы услуг. В третью — государственных и муниципальных служащих, студентов и призывников.

Коронавирус в России

В РФ не планируется вновь вводить жесткие ограничения и всеобщую изоляцию, заявил президент страны Владимир Путин. Продолжительность пандемии будет будет зависеть от сроков формирования коллективного иммунитета.

Правительство страны выделило 2,78 млрд рублей на лекарства для амбулаторных пациентов. Деньги в регионы поступят из резервного фонда, следует из соответствующего распоряжения.

Россияне, которые планируют поездку в курортные страны на новогодние праздники, рискуют не только заразиться, но и провести весь отдых в номере отеля или обсерваторе. Таким мнением с URA.RU поделились президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и врач-иммунолог Александр Чепурнов. Между тем, Роспотребнадзор назвал наиболее безопасные для туристов страны. В список вошли Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия.

Коронавирус в мире

Ученые из Франции опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться. На основании ответов респондентов исследователи составили список заведений с повышенным риском. В результате в топе оказались бары, рестораны и спортзалы.

Тест президента Франции Эммануэля Макрона на коронавирус дал положительный результат . Исследование решили провести после того, как у него появились легкие симптомы заболевания. Сейчас глава государства находится на самоизоляции и продолжает работать.