Волонтеров, нашедших в свердловском лесу детей из Тюмени, наградят

Волонтеров, которые нашли в пропавших детей из Тюмени в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области, наградит глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь полиции региона Валерий Горелых.
По его сведениям, при поисках детей отличились четыре волонтера-работника службы безопасности регионального предприятия РМК: Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов. «В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит их», — рассказал полковник Горелых.
Сейчас найденные брат и сестра находятся в Слобода-Туринской больнице. Животных, защищавших подростков от волков, забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить.
Брат и сестра из Тюмени, приехавшие отдохнуть к дедушке в Свердловскую область, пропали 4 июня. Пенсионер сумел выбраться из леса, а детей волонтеры и силовики искали несколько суток. В поисках пропавших участвовали сотни человек. Подробнее о том, что известно об их поисках, — в материале URA.RU.
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