08 июня 2024

Волонтеров, нашедших в свердловском лесу детей из Тюмени, наградят

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры нашли детей в лесу утром 8 июня
Волонтеры нашли детей в лесу утром 8 июня Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Волонтеров, которые нашли в пропавших детей из Тюмени в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области, наградит глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь полиции региона Валерий Горелых.

По его сведениям, при поисках детей отличились четыре волонтера-работника службы безопасности регионального предприятия РМК: Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов. «В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит их», — рассказал полковник Горелых.

Сейчас найденные брат и сестра находятся в Слобода-Туринской больнице. Животных, защищавших подростков от волков, забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить.

Брат и сестра из Тюмени, приехавшие отдохнуть к дедушке в Свердловскую область, пропали 4 июня. Пенсионер сумел выбраться из леса, а детей волонтеры и силовики искали несколько суток. В поисках пропавших участвовали сотни человек. Подробнее о том, что известно об их поисках, — в материале URA.RU.

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Волонтеров, которые нашли в пропавших детей из Тюмени в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области, наградит глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь полиции региона Валерий Горелых. По его сведениям, при поисках детей отличились четыре волонтера-работника службы безопасности регионального предприятия РМК: Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов. «В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит их», — рассказал полковник Горелых. Сейчас найденные брат и сестра находятся в Слобода-Туринской больнице. Животных, защищавших подростков от волков, забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить. Брат и сестра из Тюмени, приехавшие отдохнуть к дедушке в Свердловскую область, пропали 4 июня. Пенсионер сумел выбраться из леса, а детей волонтеры и силовики искали несколько суток. В поисках пропавших участвовали сотни человек. Подробнее о том, что известно об их поисках, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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