Истребители Су-34 ударили по скоплению ВСУ под Курском: карта СВО на 22 сентября

Минобороны: Су-34 ударил по боевой технике ВСУ в Курской области

22 сентября 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Экипаж Су-34 выполнил боевую задачу, уничтожив скопление техники и живой силы ВСУ под Курском Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные на истребителе-бомбардировщике Су-34 нанесли удар авиационными бомбами по скоплению боевой техники и живой силы ВСУ на границе Курской области. После выполнения задачи экипаж ВКС РФ вернулся на базу. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Курская область Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России успешно выполнил боевую задачу, нанеся удар по силам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Согласно информации Минобороны РФ, удар был нанесен авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. После подтверждения разведкой уничтожения намеченных целей, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром. Помимо прочего, ВСУ пытались прорваться на танке и боевой бронированной машине (ББМ) в направлении Плехово Суджанского района региона. Однако им не удалось этого сделать, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Кроме того, он добавил, что за 21 сентября ВС РФ на суджанском направлении уничтожили одну ББМ, три миномета, микроавтобус и пикап с украинскими пехотинцами. Алаудинов также отметил сложные условия, в которых находятся ВСУ. По его словам, они жалуются, что находятся на передовой месяц и не имеют возможности помыться. Командир батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» сообщил, что российская авиация нанесла удар по командному пункту ВС Украины у границ Курской области с использованием фугасной авиабомбы (ФАБ). Результатом удара стало частичное лишение подразделений ВСУ регулярной координации на протяжении нескольких дней. Донецкое направление ВС РФ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено порядка 168 единиц снарядов. В результате произошедшего погиб один человек, еще девять пострадали. Также повреждено пять автомобилей, шесть жилых домов, по два автобуса и автомобиля и электровоз, сообщили в военном следственном управлении СК РФ по региону. Кроме того, расчет ударного БПЛА группировки войск «Юг» уничтожил группу солдат ВС Украины на донецком участке. Как сообщает Минобороны РФ, в ходе операции был использован ударный квадрокоптер с прикрепленными боеприпасами. Помимо прочего, военная группировка «Юг» использовала беспилотники для атаки на украинские позиции на донецком направлении. Операторы квадрокоптеров демонстрировали высокий профессионализм, подлетев к цели и сбросив гранаты на укрытие противника. Луганское направление ВС РФ нанесли урон украинским войскам в Макеевке в ЛНР, успешно заняв западную часть населенного пункта и территорию фермы в южной части. Российские бойцы укрепили свои позиции на стратегически важных высотах и проводят операции по очистке территории от противника. Торецкое и купянское направления На торецком участке фронта российские войска укрепились вдоль Центральной улицы на глубину до 650 метров. В северной части Пивничного они заняли оставшийся квартал, продолжая уличные бои с ВСУ. При этом на купянском направлении мобильные группы ВС РФ продвинулись вдоль лесополос восточнее Кругляковки на участке шириной до 2,5 километров и на глубину до двух километров в западном направлении, telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Часовярское направление Также, по информации telegram-канала, восточнее Клещеевки армия России продвинулась на участке шириной до 1,05 километров. Атаки маневренными группами продолжаются южнее Ивановского и западнее Клещеевки в направлении канала Северский Донец-Донбасс. Удары ВСУ по территории России За последние сутки российские системы ПВО успешно сбили 15 беспилотников ВС Украины. Минобороны сообщает, что дроны были уничтожены в Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской и Астраханской областями, а также над Азовским морем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные на истребителе-бомбардировщике Су-34 нанесли удар авиационными бомбами по скоплению боевой техники и живой силы ВСУ на границе Курской области. После выполнения задачи экипаж ВКС РФ вернулся на базу. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России успешно выполнил боевую задачу, нанеся удар по силам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Согласно информации Минобороны РФ, удар был нанесен авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. После подтверждения разведкой уничтожения намеченных целей, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром. Помимо прочего, ВСУ пытались прорваться на танке и боевой бронированной машине (ББМ) в направлении Плехово Суджанского района региона. Однако им не удалось этого сделать, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Кроме того, он добавил, что за 21 сентября ВС РФ на суджанском направлении уничтожили одну ББМ, три миномета, микроавтобус и пикап с украинскими пехотинцами. Алаудинов также отметил сложные условия, в которых находятся ВСУ. По его словам, они жалуются, что находятся на передовой месяц и не имеют возможности помыться. Командир батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» сообщил, что российская авиация нанесла удар по командному пункту ВС Украины у границ Курской области с использованием фугасной авиабомбы (ФАБ). Результатом удара стало частичное лишение подразделений ВСУ регулярной координации на протяжении нескольких дней. ВС РФ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено порядка 168 единиц снарядов. В результате произошедшего погиб один человек, еще девять пострадали. Также повреждено пять автомобилей, шесть жилых домов, по два автобуса и автомобиля и электровоз, сообщили в военном следственном управлении СК РФ по региону. Кроме того, расчет ударного БПЛА группировки войск «Юг» уничтожил группу солдат ВС Украины на донецком участке. Как сообщает Минобороны РФ, в ходе операции был использован ударный квадрокоптер с прикрепленными боеприпасами. Помимо прочего, военная группировка «Юг» использовала беспилотники для атаки на украинские позиции на донецком направлении. Операторы квадрокоптеров демонстрировали высокий профессионализм, подлетев к цели и сбросив гранаты на укрытие противника. ВС РФ нанесли урон украинским войскам в Макеевке в ЛНР, успешно заняв западную часть населенного пункта и территорию фермы в южной части. Российские бойцы укрепили свои позиции на стратегически важных высотах и проводят операции по очистке территории от противника. На торецком участке фронта российские войска укрепились вдоль Центральной улицы на глубину до 650 метров. В северной части Пивничного они заняли оставшийся квартал, продолжая уличные бои с ВСУ. При этом на купянском направлении мобильные группы ВС РФ продвинулись вдоль лесополос восточнее Кругляковки на участке шириной до 2,5 километров и на глубину до двух километров в западном направлении, telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по информации telegram-канала, восточнее Клещеевки армия России продвинулась на участке шириной до 1,05 километров. Атаки маневренными группами продолжаются южнее Ивановского и западнее Клещеевки в направлении канала Северский Донец-Донбасс. За последние сутки российские системы ПВО успешно сбили 15 беспилотников ВС Украины. Минобороны сообщает, что дроны были уничтожены в Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской и Астраханской областями, а также над Азовским морем.