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30 ноября 2017
29 ноября 2017
09:00  30 ноября 2017 1

Москвичи без отопления, правила выборов президента РФ, задержание сотрудников «Роснефти». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Митрополит захотел усилить влияние на повестку и «расклады»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 30 ноября. И вот главные новости за ночь:

Из-за прорыва теплосети одной из крупнейших московских ТЭЦ, в столице без отопления остались два миллиона человек. Есть ВИДЕО с места аварии.

Кремль готов объявить правила выборов президента России. 30 ноября в Москве администрация президента проведет встречу с вице-губернаторами регионов. Что их ждет — читайте в материале «URA.RU».

Уральский митрополит Кирилл придумал, как влиять на политику Екатеринбурга. За 32 дня создадут православный аналог ОНФ. С амбициями, спонсорами, конфликтом интересов.

Экс-сотрудников центрального аппарата «Роснефти» задержали по подозрению в хищении более 300 млн рублей. Деньги подозреваемые выводили через подставную фирму.

Пенсионерка, выигравшая полмиллиарда в лотерею, столкнулась с новой проблемой. Деньги женщина еще не получила, а желающих их потратить уже целая очередь.

Уральский исследователь нашел во льдах Антарктиды звездолет из фильма «Чужой». Ученый предполагает, что сюжет фантастического триллера может стать реальностью.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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