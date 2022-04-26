Якушев: регионы УрФО готовятся к всплеску безработицы

26 апреля 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев констатировал, что пока скачков на рынке труда в УрФО нет — но власти к ним готовы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Ситуация на рынке труда регионов Урала остается стабильной, но власти готовы к «отложенному эффекту санкций» и возможному высвобождению работников. Об этом заявил 26 апреля на пресс-конференции полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В частности, сейчас фиксируются простои и перевод персонала на неполный рабочий день на отдельных предприятиях. «На сегодня в регионах Урала числится 51,7 тысячи безработных, во время пандемии этот показатель превышал 300 тысяч человек. Однако на ряде предприятий люди начали уходить в простой или на неполный рабочий день. Это связано с перебоями в поставках импортных комплектующих и сбоями логистики. Такие случаи есть во всех субъектах, число таких сотрудников варьируется от десятков до нескольких сотен. Но это единичные предприятия, с которыми получается разбираться точечно», — заявил Якушев. По его словам, уже первый пакет мер правительством РФ включает солидные средства для стабилизации рынка труда. В частности, выделяемые субсидии позволяют организовать временную занятость — в том числе на «родных» предприятиях. Также принято «революционное решение»: оказавшиеся в простое или переведенные на неполную рабочую неделю смогут устроиться на другое предприятие, не увольняясь со своего. Кроме того, центры занятости в регионах УрФО должны быть готовы и разработать программы по работе с высвобождаемыми сотрудниками, если ситуация будет ухудшаться. Беспрецедентные санкции со стороны стран Запада начал действовать после начала спецоперации РФ на Украине. По распоряжению президента Владимира Путина был принят ряд ответных мер, позволяющих парировать последствия экономической войны с Россией. На сегодня народное хозяйство страны, финансовая сфера и промышленность РФ продолжают сохранять стабильность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Ситуация на рынке труда регионов Урала остается стабильной, но власти готовы к «отложенному эффекту санкций» и возможному высвобождению работников. Об этом заявил 26 апреля на пресс-конференции полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В частности, сейчас фиксируются простои и перевод персонала на неполный рабочий день на отдельных предприятиях. «На сегодня в регионах Урала числится 51,7 тысячи безработных, во время пандемии этот показатель превышал 300 тысяч человек. Однако на ряде предприятий люди начали уходить в простой или на неполный рабочий день. Это связано с перебоями в поставках импортных комплектующих и сбоями логистики. Такие случаи есть во всех субъектах, число таких сотрудников варьируется от десятков до нескольких сотен. Но это единичные предприятия, с которыми получается разбираться точечно», — заявил Якушев. По его словам, уже первый пакет мер правительством РФ включает солидные средства для стабилизации рынка труда. В частности, выделяемые субсидии позволяют организовать временную занятость — в том числе на «родных» предприятиях. Также принято «революционное решение»: оказавшиеся в простое или переведенные на неполную рабочую неделю смогут устроиться на другое предприятие, не увольняясь со своего. Кроме того, центры занятости в регионах УрФО должны быть готовы и разработать программы по работе с высвобождаемыми сотрудниками, если ситуация будет ухудшаться. Беспрецедентные санкции со стороны стран Запада начал действовать после начала спецоперации РФ на Украине. По распоряжению президента Владимира Путина был принят ряд ответных мер, позволяющих парировать последствия экономической войны с Россией. На сегодня народное хозяйство страны, финансовая сфера и промышленность РФ продолжают сохранять стабильность.