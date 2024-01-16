Авиарейс из Москвы в Новый Уренгой задерживается из-за погоды

Авиарейс АК «Ямал» Москва — Новый Уренгой задержан из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Рейс задерживается больше семи часов Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал» из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой (ЯНАО) задерживается из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе новоуренгойского аэропорта имени Губкина.

«Задержка рейса по метеоусловиям Нового Уренгоя. Низкая температура», — рассказали в пресс-службе.

Рейс задерживается более чем на семь часов. Ожидаемое время прилета 14:20.

Ранее URA.RU сообщало об отправке самолетов в Салехард на запасные аэродромы из-за непогоды. Причиной стали порывы ветра, достигавшие 13 метров в секунду.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс авиакомпании «Ямал» из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой (ЯНАО) задерживается из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе новоуренгойского аэропорта имени Губкина. «Задержка рейса по метеоусловиям Нового Уренгоя. Низкая температура», — рассказали в пресс-службе. Рейс задерживается более чем на семь часов. Ожидаемое время прилета 14:20. Ранее URA.RU сообщало об отправке самолетов в Салехард на запасные аэродромы из-за непогоды. Причиной стали порывы ветра, достигавшие 13 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...