Авиарейс из Москвы в Новый Уренгой задерживается из-за погоды

Авиарейс АК «Ямал» Москва — Новый Уренгой задержан из-за плохой погоды

16 января 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Рейс задерживается больше семи часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании «Ямал» из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой (ЯНАО) задерживается из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе новоуренгойского аэропорта имени Губкина. «Задержка рейса по метеоусловиям Нового Уренгоя. Низкая температура», — рассказали в пресс-службе. Рейс задерживается более чем на семь часов. Ожидаемое время прилета 14:20. Ранее URA.RU сообщало об отправке самолетов в Салехард на запасные аэродромы из-за непогоды. Причиной стали порывы ветра, достигавшие 13 метров в секунду.

Рейс авиакомпании «Ямал» из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой (ЯНАО) задерживается из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе новоуренгойского аэропорта имени Губкина. «Задержка рейса по метеоусловиям Нового Уренгоя. Низкая температура», — рассказали в пресс-службе. Рейс задерживается более чем на семь часов. Ожидаемое время прилета 14:20. Ранее URA.RU сообщало об отправке самолетов в Салехард на запасные аэродромы из-за непогоды. Причиной стали порывы ветра, достигавшие 13 метров в секунду.