Авиарейс из Москвы в Новый Уренгой задерживается из-за погоды

Рейс задерживается больше семи часов
Рейс авиакомпании «Ямал» из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой (ЯНАО) задерживается из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе новоуренгойского аэропорта имени Губкина.
«Задержка рейса по метеоусловиям Нового Уренгоя. Низкая температура», — рассказали в пресс-службе.
Рейс задерживается более чем на семь часов. Ожидаемое время прилета 14:20.
Ранее URA.RU сообщало об отправке самолетов в Салехард на запасные аэродромы из-за непогоды. Причиной стали порывы ветра, достигавшие 13 метров в секунду.
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