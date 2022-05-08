Курганцы вспомнили разведчика, которого уважал глава ЦРУ Даллес. Фото

08 мая 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Разведчик, генерал-лейтенант Павел Фитин Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области Легендарного начальника советской разведки Павла Фитина в эти дни вспоминают в селе Ожогино Шатровского района Курганской области, где в его честь создан мемориал. В свое время работе Фитина завидовал глава ЦРУ Аллен Даллес, рассказали URA.RU ветераны органов безопасности. «Американский разведчик Аллен Даллес, возглавлявший ЦРУ в послевоенные годы, информацию, добываемую советской разведкой, называл „пределом мечтаний любой разведки мира“. Он завидовал работе Фитина», — отметили источники. Уроженец Курганской области Павел Фитин стал прототипом Алекса в легендарном советском фильме «Семнадцать мгновений весны». Фитин родился в крестьянской семье. Окончил Институт механизации. Попал в журналистику. Затем в школу НКВД. В 31 год он стал начальником разведки СССР. Начал с восстановления резидентур за границей. Известен проведением операции по ликвидации Льва Троцкого в 1940 году. Разведчик, генерал-лейтенант Фитин прославился тем, что предупреждал Иосифа Сталина о готовящемся нападении Германии на СССР в 1941 году. С июля 1940 года по июнь 1941 разведка направила около 120 сообщений о подготовке Германией нападения на СССР. В них докладывалось о планах вермахта на захваченные советские территории. Под руководством Фитина разведка узнала о планах США на создание ядерного оружия. В кратчайшие сроки разведчикам удалось получить необходимую документацию, позволившую нашей стране ядерной державой. После отставки Фитин работал в Министерстве госконтроля СССР. Умер генерал 24 декабря 1971 года в возрасте 63 лет. Ранее URA.RU писало, что про Фитина на Первом канале сняли сериал «Начальник разведки». Сериал снят кинокомпанией «Точка» в 2022 году. Режиссером выступал Кирилл Астахов. Роль Фитина исполнил актер Сергей Марин. Курганцы вспомнили разведчика Павла Фитина, который родился на нынешней территории Курганской области, в д. Ожогино Шатровского района Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Легендарного начальника советской разведки Павла Фитина в эти дни вспоминают в селе Ожогино Шатровского района Курганской области, где в его честь создан мемориал. В свое время работе Фитина завидовал глава ЦРУ Аллен Даллес, рассказали URA.RU ветераны органов безопасности. «Американский разведчик Аллен Даллес, возглавлявший ЦРУ в послевоенные годы, информацию, добываемую советской разведкой, называл „пределом мечтаний любой разведки мира“. Он завидовал работе Фитина», — отметили источники. Уроженец Курганской области Павел Фитин стал прототипом Алекса в легендарном советском фильме «Семнадцать мгновений весны». Фитин родился в крестьянской семье. Окончил Институт механизации. Попал в журналистику. Затем в школу НКВД. В 31 год он стал начальником разведки СССР. Начал с восстановления резидентур за границей. Известен проведением операции по ликвидации Льва Троцкого в 1940 году. Разведчик, генерал-лейтенант Фитин прославился тем, что предупреждал Иосифа Сталина о готовящемся нападении Германии на СССР в 1941 году. С июля 1940 года по июнь 1941 разведка направила около 120 сообщений о подготовке Германией нападения на СССР. В них докладывалось о планах вермахта на захваченные советские территории. Под руководством Фитина разведка узнала о планах США на создание ядерного оружия. В кратчайшие сроки разведчикам удалось получить необходимую документацию, позволившую нашей стране ядерной державой. После отставки Фитин работал в Министерстве госконтроля СССР. Умер генерал 24 декабря 1971 года в возрасте 63 лет. Ранее URA.RU писало, что про Фитина на Первом канале сняли сериал «Начальник разведки». Сериал снят кинокомпанией «Точка» в 2022 году. Режиссером выступал Кирилл Астахов. Роль Фитина исполнил актер Сергей Марин.