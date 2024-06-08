В Слободо-Туринскую больницу приехала мать детей, которые несколько дней пробыли в свердловском лесу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.
«В больницу прибыла мама пострадавших детей», — написало ведомство в telegram-канале. Ребята находятся в состояние средней тяжести.
Тюменские брат и сестра, приехавшие в гости к дедушке в Свердловскую область, пропали 4 июня. Их искали более 600 людей. И 8 июня они были найдены одним из добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт» из Екатеринбурга. Дети были госпитализированы в палату интенсивной терапии с признаками обезвоживания. Там их допрашивали следователи. Подробнее о том, что известно об их поисках, — в материале URA.RU.
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