08 июня 2024

Мать найденных в лесу тюменских детей приехала в больницу. Видео

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Электромашины для хирургического корпуса ОДКБ. Екатеринбург, детская больница, электромашина, благотворительный фонд синара
Дети находятся в палате интенсивной терапии Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

В Слободо-Туринскую больницу приехала мать детей, которые несколько дней пробыли в свердловском лесу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«В больницу прибыла мама пострадавших детей», — написало ведомство в telegram-канале. Ребята находятся в состояние средней тяжести.

Тюменские брат и сестра, приехавшие в гости к дедушке в Свердловскую область, пропали 4 июня. Их искали более 600 людей. И 8 июня они были найдены одним из добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт» из Екатеринбурга. Дети были госпитализированы в палату интенсивной терапии с признаками обезвоживания. Там их допрашивали следователи. Подробнее о том, что известно об их поисках, — в материале URA.RU.

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В Слободо-Туринскую больницу приехала мать детей, которые несколько дней пробыли в свердловском лесу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. «В больницу прибыла мама пострадавших детей», — написало ведомство в telegram-канале. Ребята находятся в состояние средней тяжести. Тюменские брат и сестра, приехавшие в гости к дедушке в Свердловскую область, пропали 4 июня. Их искали более 600 людей. И 8 июня они были найдены одним из добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт» из Екатеринбурга. Дети были госпитализированы в палату интенсивной терапии с признаками обезвоживания. Там их допрашивали следователи. Подробнее о том, что известно об их поисках, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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