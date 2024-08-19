Сенатор объяснила, как получить тройную пенсию

Работавшие в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) россияне, могут получать пенсии от нескольких стран за периоды работы в каждой из них. Об этом сообщила сенатор РФ Ольга Епифанова.
«Стаж, приобретенный на территории разных стран-членов ЕАЭС, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав», — пояснила Епифанова изданию «Газета.ru». Сенатор также подчеркнула важность своевременного оформления трудовых отношений для получения всех пенсионных прав.
С начала 2023 года Россия денонсировала соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан стран СНГ, и теперь в сфере пенсионного обеспечения действует соглашение ЕАЭС. Согласно новому соглашению, каждый член ЕАЭС обязуется предоставлять гражданам других стран-членов те же пенсионные права, что и своим собственным гражданам. Это позволяет суммировать трудовой стаж, накопленный в разных странах союза, что значительно упрощает процесс назначения пенсий для россиян, работавших за границей.
Ранее Минтруд предложил учитывать в стаже нестраховые случаи, такие как уход за инвалидом, ребенком-инвалидом или пожилым человеком, что может оказать поддержку женщинам, получившим пенсию по инвалидности и родившим ребенка. С 2026 года для граждан, выходящих на пенсию на общих основаниях, выплата будет назначаться автоматически, без подачи заявления.
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Работавшие в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) россияне, могут получать пенсии от нескольких стран за периоды работы в каждой из них. Об этом сообщила сенатор РФ Ольга Епифанова. «Стаж, приобретенный на территории разных стран-членов ЕАЭС, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав», — пояснила Епифанова изданию «Газета.ru». Сенатор также подчеркнула важность своевременного оформления трудовых отношений для получения всех пенсионных прав. С начала 2023 года Россия денонсировала соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан стран СНГ, и теперь в сфере пенсионного обеспечения действует соглашение ЕАЭС. Согласно новому соглашению, каждый член ЕАЭС обязуется предоставлять гражданам других стран-членов те же пенсионные права, что и своим собственным гражданам. Это позволяет суммировать трудовой стаж, накопленный в разных странах союза, что значительно упрощает процесс назначения пенсий для россиян, работавших за границей. Ранее Минтруд предложил учитывать в стаже нестраховые случаи, такие как уход за инвалидом, ребенком-инвалидом или пожилым человеком, что может оказать поддержку женщинам, получившим пенсию по инвалидности и родившим ребенка. С 2026 года для граждан, выходящих на пенсию на общих основаниях, выплата будет назначаться автоматически, без подачи заявления.