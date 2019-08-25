Похолодание в московском регионе, областях УрФО и Пермском крае начнется с 28 августа, сообщили синоптики из центра «Фобос» и Гидрометцентра России.
«В атмосфере над столицей расположится антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру ночью до плюс 6-8 градусов, а днем будет не выше плюс 15-17 градусов», — говорится в сообщении. Во второй половине недели на востоке Московской области возможны первые утренние заморозки, передает сайт «Подмосковье сегодня».
Между тем в Свердловской области всю следующую неделю температура ночью не будет опускаться ниже восьми градусов, передает Гидрометцентр России. Самым теплым днем будет понедельник — до плюс 20 градусов. Солнечная погода в начале недели в Курганской и Челябинской областях — до плюс 25 — сменится кратковременными осадками. К субботе ожидается температура до 15-17 градусов. Ночами термометр будет показывать от семи до 13 градусов.
В Пермском крае максимальная температура воздуха в понедельник составит 16 градусов. Всю неделю будут идти кратковременные дожди. Температура к субботе упадет до плюс шести градусов. На Тюменскую области также идет похолодание: за неделю температура опустится с 21 до 13 градусов тепла.
В Югре температурный максимум также ожидается в понедельник — плюс 16. Ночная температура опустится до плюс пяти в среду и четверг. На Ямале будут зафиксированы самые низкие ночные температуры среди регионов УрФО — до плюс двух градусов во вторник и среду.