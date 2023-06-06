Мэр Перми Демкин впервые посетил город в Донецкой республике

06 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Демкин пообщался с батальоном ОМОН «Парма» и мэром Снежного Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин в конце прошлой недели посетил город Снежное на востоке ДНР. Подробнее о своем визите глава рассказал в своем telegram-канале. «Руководствуясь принципом „Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать“, в конце прошлой недели побывал в Снежном, небольшом городе в Донецкой Народной Республике», — пишет мэр. Также вместе с мэром в город отправились директора пермских школ №47, 30 и гимназии №7. Пермская делегация прибыла в местную школу-интернат №42, учреждению были переданы о Пермского края ноутбуки, оргтехника и лазерные принтеры. Пермские педагоги провели семинары для местных учителей нормативно-правовому сопровождению инклюзивного образования. Также Демкин во время визита встретился с бойцами батальона ОМОН «Парма» и передал им письма пермских школьников и созданные ими обереги. Позже мэр встретился с главой города Александром Скворцовым. Мэр Снежного показал пермскому коллеге мемориальный комплекс «Саур-Могила», посвященный советскому освобождению Донбасса во времена Великой Отечественной войны. Спецоперация продолжается на территории Донбасса с 2022 года. Главной целью спецоперации Путин назвал защиту мирных жителей региона. В конце мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» заявил о взятии города Бахмута (Артемовск), который находится в ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Перми Алексей Демкин в конце прошлой недели посетил город Снежное на востоке ДНР. Подробнее о своем визите глава рассказал в своем telegram-канале. «Руководствуясь принципом „Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать“, в конце прошлой недели побывал в Снежном, небольшом городе в Донецкой Народной Республике», — пишет мэр. Также вместе с мэром в город отправились директора пермских школ №47, 30 и гимназии №7. Пермская делегация прибыла в местную школу-интернат №42, учреждению были переданы о Пермского края ноутбуки, оргтехника и лазерные принтеры. Пермские педагоги провели семинары для местных учителей нормативно-правовому сопровождению инклюзивного образования. Также Демкин во время визита встретился с бойцами батальона ОМОН «Парма» и передал им письма пермских школьников и созданные ими обереги. Позже мэр встретился с главой города Александром Скворцовым. Мэр Снежного показал пермскому коллеге мемориальный комплекс «Саур-Могила», посвященный советскому освобождению Донбасса во времена Великой Отечественной войны. Спецоперация продолжается на территории Донбасса с 2022 года. Главной целью спецоперации Путин назвал защиту мирных жителей региона. В конце мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» заявил о взятии города Бахмута (Артемовск), который находится в ДНР.