08 июня 2024

Как потерявшиеся в лесу тюменские дети выживали

Тюменские дети питались в лесу перепелиными яйцами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белогорский монастырь. Пермь, храм, лес, монастырь, религия, тайга, православие, белая гора, белогорье
Детей искусали в лесу комары Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Тюменские дети, которые заблудились в свердловском лесу, питались перепелиными яйцами и спали в обнимку с собаками. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Детей искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — рассказал Горелых.

Дети 4 июня вместе с дедушкой и двумя собаками ушли на рыбалку, но домой вернулся только пенсионер. Их искали более 600 человек. Нашил их 8 июня четыре волонтера, которые 7 июня выдвинулись в зону поиска. Сегодня в 05:00 на двух квадроциклах они отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали. В 10 километрах от дачного участка около 06:15 по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Дети вели себя спокойно. У ребят уже не было сил, чтобы звать на помощь. Подробнее о том, что известно об их поисках — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские дети, которые заблудились в свердловском лесу, питались перепелиными яйцами и спали в обнимку с собаками. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Детей искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — рассказал Горелых. Дети 4 июня вместе с дедушкой и двумя собаками ушли на рыбалку, но домой вернулся только пенсионер. Их искали более 600 человек. Нашил их 8 июня четыре волонтера, которые 7 июня выдвинулись в зону поиска. Сегодня в 05:00 на двух квадроциклах они отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали. В 10 километрах от дачного участка около 06:15 по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Дети вели себя спокойно. У ребят уже не было сил, чтобы звать на помощь. Подробнее о том, что известно об их поисках — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...