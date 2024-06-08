Как потерявшиеся в лесу тюменские дети выживали

Тюменские дети питались в лесу перепелиными яйцами

08 июня 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Детей искусали в лесу комары Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Тюменские дети, которые заблудились в свердловском лесу, питались перепелиными яйцами и спали в обнимку с собаками. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Детей искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — рассказал Горелых. Дети 4 июня вместе с дедушкой и двумя собаками ушли на рыбалку, но домой вернулся только пенсионер. Их искали более 600 человек. Нашил их 8 июня четыре волонтера, которые 7 июня выдвинулись в зону поиска. Сегодня в 05:00 на двух квадроциклах они отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали. В 10 километрах от дачного участка около 06:15 по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Дети вели себя спокойно. У ребят уже не было сил, чтобы звать на помощь. Подробнее о том, что известно об их поисках — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские дети, которые заблудились в свердловском лесу, питались перепелиными яйцами и спали в обнимку с собаками. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Детей искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — рассказал Горелых. Дети 4 июня вместе с дедушкой и двумя собаками ушли на рыбалку, но домой вернулся только пенсионер. Их искали более 600 человек. Нашил их 8 июня четыре волонтера, которые 7 июня выдвинулись в зону поиска. Сегодня в 05:00 на двух квадроциклах они отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали. В 10 километрах от дачного участка около 06:15 по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Дети вели себя спокойно. У ребят уже не было сил, чтобы звать на помощь. Подробнее о том, что известно об их поисках — в материале URA.RU.