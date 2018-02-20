12:08 20 февраля 2018 1

Мероприятие стартовало без высокого гостя Фото: Анна Майорова @URA.RU

Информация о прилете ночью 20 февраля в Екатеринбург секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака оказалась преждевременной.

Как ранее сообщало «URA.RU», самолет с Турчаком на борту должен был приземлиться в 1 час 30 минут в аэропорту Кольцово. Ожидалось, что он будет председательствовать на открывшемся сегодня в Екатеринбурге форуме Форум «Локомотивы роста — заводы развития». Однако мероприятие открылось и пока проходит без его участия.

Участники форума сообщают, что у руководителя генсовета изменился рабочий график. Ожидается, что он прибудет на форум к началу пленарного заседания в 15 часов 30 минут.