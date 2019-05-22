Писатель Иванов сравнил Челябинск с Манчестером и назвал причины челябинской «безнадеги»

Алексей Иванов назвал британский Манчестер «небесным Челябинском» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском и объяснил, почему в британском городе не возникает такого ощущения «безнадеги», как в уральском. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

«Кто-то хорошо назвал: Манчестер — это небесный Челябинск. Так оно и есть», — отметил Иванов. Дудь попросил писателя высказать свое мнение, почему Челябинск не такой, как Манчестер, который не вызывает такого ощущения «безнадеги». «Россия не такая, как Англия. Россия не интересуется собой, не ценит себя, не пытается себя узнать, как-то переосмыслить себя на уровне нового времени. И поэтому то богатство культурного наследия, которое есть у России, оно не работает ни в плане каких-то туристических объектов, ни в плане самоуважения», — ответил Иванов. По его словам, в сложившейся ситуации «виновата нация».

Дудь также поинтересовался у Иванова, почему тот не рассказывает, где живет. Писатель заявил, что в России место жительства всегда как-то характеризует человека. «Если ты живешь в Москве — ты крутой, если живешь в провинции — ты лох, если живешь за границей — предатель. Поскольку я живу не в Москве, у меня выбор между лохом и предателем. Я вот как-то не хочу его делать», — сказал Иванов. Он так и не сказал, в каком городе живет, но признался, что это не Пермь.