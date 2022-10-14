Контрактники из ХМАО для экономии закупают экипировку в Чебаркуле

14 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Цены на военную экипировку в Чебаркуле в два раза ниже, чем в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрактники из ХМАО закупают экипировку в Чебаркуле (Челябинской области), где она стоит дешевле. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий по контракту. «Все из Югры попадают в Чебаркуль. Те, кто сейчас проходят там курсы подготовки рассказывают, что там все в два-два с половиной раза дешевле. Если кто-то поедет, настоятельно рекомендуют вообще ничего не покупать, в Чебаркуле военных магазинов полно. В Югре куртку покупал за 5,5 тысяч рублей, в там она стоит три тысячи. Летний комплект в ХМАО можно купить за 3,5 тысячи, а там за 1,8 тысяч», — сказал военнослужащий. Он добавил, что военную форму выдают, но если она не понравилась или необходимо приобрести второй комплект, то контрактники советуют закупаться в Чебаркуле. «Дефицита товаров там нет, и даже из-за резкого ажиотажа цены не стали поднимать», — заключил военный. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В набор входят дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Контрактники из ХМАО закупают экипировку в Чебаркуле (Челябинской области), где она стоит дешевле. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий по контракту. «Все из Югры попадают в Чебаркуль. Те, кто сейчас проходят там курсы подготовки рассказывают, что там все в два-два с половиной раза дешевле. Если кто-то поедет, настоятельно рекомендуют вообще ничего не покупать, в Чебаркуле военных магазинов полно. В Югре куртку покупал за 5,5 тысяч рублей, в там она стоит три тысячи. Летний комплект в ХМАО можно купить за 3,5 тысячи, а там за 1,8 тысяч», — сказал военнослужащий. Он добавил, что военную форму выдают, но если она не понравилась или необходимо приобрести второй комплект, то контрактники советуют закупаться в Чебаркуле. «Дефицита товаров там нет, и даже из-за резкого ажиотажа цены не стали поднимать», — заключил военный. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В набор входят дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В помощь российской армии должны призвать около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.