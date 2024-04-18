Военные РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Вербового: карта СВО на 18 апреля

Минобороны РФ: военные сорвали ротацию солдат ВСУ на запорожском направлении

18 апреля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Вербового Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские десантники из штурмового Донского казачьего полка ВДВ сорвали ночную ротацию украинских солдат на запорожском направлении. Пехота ВСУ в районе Вербового была поражена точным артиллерийским ударом, подчеркнули в Минобороны РФ. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Запорожское направление Расчеты гаубиц Д-30 десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии ударили по украинским бойцам при помощи артиллерии в районе Вербового. Украинские военные попытались совершить ротацию этой ночью, но безуспешно, подчеркнули в российском военном ведомстве. Сами бойцы РФ отмечают, что работают круглосуточно, отслеживая передвижение противника. Кроме того, продолжаются бои за Работино. Помимо этого артиллеристы добровольческого отряда «БАРС-10» поразили опорный пункт ВСУ. Донецкое и южнодонецкое направления На донецком направлении солдаты группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и поразили механизированные бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки, Благодатного, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР). Также продолжаются бои в Выемке и Красногоровке. Всего Киев потерял до 48 своих военных, а также американские гаубицы и станцию РЭБ, передает Минобороны РФ. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тот изначально был поставлен на Украину странами Запада. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также был поражен склад с боеприпасами противника на данном фронтовом участке. Объекты были обнаружены при помощи разведывательного беспилотника. Помимо этого был уничтожен опорный пункт ВСУ при помощи бомбардировщика Су-34. Купянское направление Экипажи танков Т-80 из группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на данном направлении. Для этого понадобилось совершить 12 выстрелов, уточнили в военном ведомстве. ВС РФ также продолжают атаковать ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области, а также Стельмаховки (ЛНР). Артемовское направление Украинские военные сдаются в плен в районе Часова-Яра, отмечают российские военкоры. Накануне отмечалась круглосуточная работа артиллеристов ВС РФ на данном участке. Также под Часовым Яром был уничтожен спецназ и захвачена эвакуационная группа. Солдаты РФ также совершили контратаку украинских сил в районе Червоная Диброва, Терны и Торское, подчеркнули в Минобороны. По данным военного ведомства противник за сутки потерял на данном направлении до 70 солдат. Авдеевское направление На авдеевском направлении ВС РФ нанесли поражение украинским силам в районе населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка (ДНР). Также за сутки Украина понесла потери механизированных бригад в районах Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей (ДНР). Потери сил противника составили до 330 военнослужащих, уточнили в российском министерстве. Херсонское направление На данном фронтовом участке бои проходят в Казацком, Бериславе и Николаевке. Потери противника составили до 35 человек, уточнили в Минобороны РФ. Ночные украинские атаки по РФ Ночью атакам украинских дронов подверглись Воронежская, Ростовская и Белгородская области. Российскими средствами ПВО были отражены 39 атак, утонили в Минобороны РФ. Обозначения для карты спецоперации Карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские десантники из штурмового Донского казачьего полка ВДВ сорвали ночную ротацию украинских солдат на запорожском направлении. Пехота ВСУ в районе Вербового была поражена точным артиллерийским ударом, подчеркнули в Минобороны РФ. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Расчеты гаубиц Д-30 десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии ударили по украинским бойцам при помощи артиллерии в районе Вербового. Украинские военные попытались совершить ротацию этой ночью, но безуспешно, подчеркнули в российском военном ведомстве. Сами бойцы РФ отмечают, что работают круглосуточно, отслеживая передвижение противника. Кроме того, продолжаются бои за Работино. Помимо этого артиллеристы добровольческого отряда «БАРС-10» поразили опорный пункт ВСУ. На донецком направлении солдаты группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и поразили механизированные бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки, Благодатного, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР). Также продолжаются бои в Выемке и Красногоровке. Всего Киев потерял до 48 своих военных, а также американские гаубицы и станцию РЭБ, передает Минобороны РФ. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тот изначально был поставлен на Украину странами Запада. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также был поражен склад с боеприпасами противника на данном фронтовом участке. Объекты были обнаружены при помощи разведывательного беспилотника. Помимо этого был уничтожен опорный пункт ВСУ при помощи бомбардировщика Су-34. Экипажи танков Т-80 из группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на данном направлении. Для этого понадобилось совершить 12 выстрелов, уточнили в военном ведомстве. ВС РФ также продолжают атаковать ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области, а также Стельмаховки (ЛНР). Украинские военные сдаются в плен в районе Часова-Яра, отмечают российские военкоры. Накануне отмечалась круглосуточная работа артиллеристов ВС РФ на данном участке. Также под Часовым Яром был уничтожен спецназ и захвачена эвакуационная группа. Солдаты РФ также совершили контратаку украинских сил в районе Червоная Диброва, Терны и Торское, подчеркнули в Минобороны. По данным военного ведомства противник за сутки потерял на данном направлении до 70 солдат. На авдеевском направлении ВС РФ нанесли поражение украинским силам в районе населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка (ДНР). Также за сутки Украина понесла потери механизированных бригад в районах Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей (ДНР). Потери сил противника составили до 330 военнослужащих, уточнили в российском министерстве. На данном фронтовом участке бои проходят в Казацком, Бериславе и Николаевке. Потери противника составили до 35 человек, уточнили в Минобороны РФ. Ночью атакам украинских дронов подверглись Воронежская, Ростовская и Белгородская области. Российскими средствами ПВО были отражены 39 атак, утонили в Минобороны РФ.