Алиханов: проштрафившиеся предприятия ОПК сменят собственника

19 июня 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров заявил, что работа ОПК переведена на жесткий проектный контроль Фото: Роман Наумов © URA.RU У проштрафившихся предприятий, которые существенно отстают от выполнения плана по ОПК, будут сменены собственники. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. «В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника», — заявил Антон Алиханов. Его слова приводит Минпромторг РФ на своем официальном сайте . Он добавил, что сейчас работа ОПК переведена на жесткий проектный менеджмент, что является плюсом. Ранее Алихинов заявил, что выпуск продукции ОПК идет по графику. Он отметил, что по некоторым позициям есть опережения. Это дает выполнить часть заказов уже для 2025 года. До этого бывший глава ведомства Денис Мантуров заметил, что иностранные шпионы охотятся за военными разработками РФ. По его словам, это будет постоянно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У проштрафившихся предприятий, которые существенно отстают от выполнения плана по ОПК, будут сменены собственники. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. «В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника», — заявил Антон Алиханов. Его слова приводит Минпромторг РФ на своем официальном сайте. Он добавил, что сейчас работа ОПК переведена на жесткий проектный менеджмент, что является плюсом. Ранее Алихинов заявил, что выпуск продукции ОПК идет по графику. Он отметил, что по некоторым позициям есть опережения. Это дает выполнить часть заказов уже для 2025 года. До этого бывший глава ведомства Денис Мантуров заметил, что иностранные шпионы охотятся за военными разработками РФ. По его словам, это будет постоянно.