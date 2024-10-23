ВС РФ ликвидировали британских наемников при освобождении Михайловки: карта СВО 23 октября

Российские военные уничтожили наемников из Великобритании, освобождая Михайловку

23 октября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемников из Великобритании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Михайловке в Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военнослужащие уничтожили группу британских наемников, воевавших на стороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По информации, предоставленной заместителем командира батальона по военно-политической работе Игорем, у ликвидированных было обнаружено оружие производства стран НАТО. Также на их военной форме присутствовали нашивки и флаги, характерные для Великобритании. Ход военных действий и карта спецоперации на 23 октября — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Британские наемники в Михайловке В ДНР в Михайловке в боях на стороне ВСУ участвовала группа наемников из Великобритании. Российские войска ликвидировали бойцов противника. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь. Отмечается, что у наемников было оружие, произведенное НАТО и соответствующие их стране нашивки и флаги на форме. ВСУ атаковали 14 украинских БПЛА над РФ и 4 безэкипажных катера у Крыма В ночь с 22 на 23 октября системы ПВО РФ успешно перехватили и уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Четыре БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, еще десять — над территорией Республики Крым. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре украинских беспилотных катера, которые двигались в направлении Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. ВСУ нанесли 20 ударов дронами по объектам ЖКХ Энергодара за сутки Согласно заявлению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ осуществили свыше 20 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по инфраструктурным объектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Энергодар. Под атаку попали Токмакский район, Каменка-Днепровская и Васильевка. Штаб ГБР Украины в Запорожье ВС РФ разрушили здание, в котором находился штаб Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в Запорожье, используя ракетный комплекс «Искандер». Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, штаб был расположен в здании, которое ранее использовалось налоговой инспекцией. Его местоположение держалось в секрете. ВС РФ отбросили ВСУ в районе ЛНР Военные силы Российской Федерации в ЛНР смогли вытеснить подразделения украинских военных на расстояние 10 километров от населенного пункта Стельмаховка. По словам военного эксперта Андрея Марочко, около населенного пункта образовалась серая зона. Бригада «Север V» поразила склад ВСУ под Часовым Яром Артиллерийские подразделения бригады «Север V» из добровольческого корпуса, входящие в состав оперативной группы «Юг», с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили укрытие украинского пикапа. По технике ВСУ был нанесен артиллерийский удар. Это привело к попаданию по складу боеприпасов противника в районе Часов Яр. ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе «Куб» уничтожил БТР с пехотой ВСУ Спецподразделение России с помощью дрона-камикадзе «Куб» уничтожило гаубицы и бронетранспортер ВСУ. Успехов в применении БПЛА ВС РФ достигли на сватовском направлении. На Оскольском водохранилище уничтожены три новые переправы ВСУ За последние несколько суток ВС РФ уничтожили три новые переправы Вооруженных сил Украины, возведенные на Оскольском водохранилище, сообщил Андрей Марочко. По его словам, командованию противника не удается установить стабильную логистику, чтобы снабжать свои войска на севере и юге от населенного пункта Кругляковка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Михайловке в Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военнослужащие уничтожили группу британских наемников, воевавших на стороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По информации, предоставленной заместителем командира батальона по военно-политической работе Игорем, у ликвидированных было обнаружено оружие производства стран НАТО. Также на их военной форме присутствовали нашивки и флаги, характерные для Великобритании. Ход военных действий и карта спецоперации на 23 октября — в материале URA.RU. В ДНР в Михайловке в боях на стороне ВСУ участвовала группа наемников из Великобритании. Российские войска ликвидировали бойцов противника. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь. Отмечается, что у наемников было оружие, произведенное НАТО и соответствующие их стране нашивки и флаги на форме. В ночь с 22 на 23 октября системы ПВО РФ успешно перехватили и уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Четыре БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, еще десять — над территорией Республики Крым. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре украинских беспилотных катера, которые двигались в направлении Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Согласно заявлению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ осуществили свыше 20 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по инфраструктурным объектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Энергодар. Под атаку попали Токмакский район, Каменка-Днепровская и Васильевка. ВС РФ разрушили здание, в котором находился штаб Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в Запорожье, используя ракетный комплекс «Искандер». Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, штаб был расположен в здании, которое ранее использовалось налоговой инспекцией. Его местоположение держалось в секрете. Военные силы Российской Федерации в ЛНР смогли вытеснить подразделения украинских военных на расстояние 10 километров от населенного пункта Стельмаховка. По словам военного эксперта Андрея Марочко, около населенного пункта образовалась серая зона. Артиллерийские подразделения бригады «Север V» из добровольческого корпуса, входящие в состав оперативной группы «Юг», с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили укрытие украинского пикапа. По технике ВСУ был нанесен артиллерийский удар. Это привело к попаданию по складу боеприпасов противника в районе Часов Яр. Спецподразделение России с помощью дрона-камикадзе «Куб» уничтожило гаубицы и бронетранспортер ВСУ. Успехов в применении БПЛА ВС РФ достигли на сватовском направлении. За последние несколько суток ВС РФ уничтожили три новые переправы Вооруженных сил Украины, возведенные на Оскольском водохранилище, сообщил Андрей Марочко. По его словам, командованию противника не удается установить стабильную логистику, чтобы снабжать свои войска на севере и юге от населенного пункта Кругляковка.