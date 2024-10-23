Марочко указал на отбрасывание ВСУ в районе ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) солдатам Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) удалось отбросить подразделения украинских военных на 10 км от населенного пункта Стельмаховка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо населенного пункта Стельмаховка сразу хочу отметить очень положительную динамику и сказать о том, что в принципе на севере и юге от данного населенного пункта более 10 километров образовалась так называемая серая зона», — заявил Марочко ТАСС. Он отметил, что ВСУ отступают по направлению Лозовой.
Марочко заявил, что скоро установится полный контроль российскими военными над серой зоной, возникшей в районе Стельмаховки. Он подчеркнул, что украинские боевые формирования будут полностью вытеснены с этого участка территории.
Ранее стало известно, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР. Вооруженные силы Украины также потеряли важные стратегические высоты у села Терны.
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