Mash: мэрия Москвы судится с основателем «Лукойла»

11 октября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Алекперов затеял стройку на крыше многоэтажного дома в центре Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Москвы подали иск в суд на основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, который решил расширить свой пентхаус в многоэтажном доме в центре города. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Известный предприниматель, занимающий пятое место среди богатейших россиян, затеял стройку на крыше многоэтажного дома в центре Москвы. Расширять жилплощадь планировал прямо на крышу <…>. Московские власти не оценили желаний и попросили все свернуть. По мнению Департамента городского имущества Москвы стройка на самом верху может нести угрозу пешеходам, поэтому направили иск в суд», — говорится в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО и основатель «Лукойла» отпраздновали юбилей Покачей. В программе визита Алекперова был осмотр объектов, в строительстве которых финансово участвовала компания, и открытие спорткомплекса.

Власти Москвы подали иск в суд на основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, который решил расширить свой пентхаус в многоэтажном доме в центре города. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Известный предприниматель, занимающий пятое место среди богатейших россиян, затеял стройку на крыше многоэтажного дома в центре Москвы. Расширять жилплощадь планировал прямо на крышу <…>. Московские власти не оценили желаний и попросили все свернуть. По мнению Департамента городского имущества Москвы стройка на самом верху может нести угрозу пешеходам, поэтому направили иск в суд», — говорится в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО и основатель «Лукойла» отпраздновали юбилей Покачей. В программе визита Алекперова был осмотр объектов, в строительстве которых финансово участвовала компания, и открытие спорткомплекса.