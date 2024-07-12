Как российские школьники сдали ЕГЭ: рейтинг регионов

ТАСС: Москва стала лучшим регионом по результатам ЕГЭ в 2024 году

12 июля 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

На 300 баллов ЕГЭ сдали выпускники из 20 российских регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лучшим регионом по результатам ЕГЭ в этом году стала Москва, на втором месте — Подмосковье. Далее идут Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская, Тульская и Тюменская области. Это следует из анализа итогов экзаменационной кампании 2024, проведенного ТАСС. «На 300 баллов экзамен сдали выпускники из 20 российских регионов. В Москве таких ребят 14, в Подмосковье — четверо. Также такой результат получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей», — сообщило ТАСС. Оценку в 300 баллов получил один выпускник из ДНР, где действует добровольный порядок сдачи ЕГЭ. Также 300-балльниками стали по одному выпускнику из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Краснодарского края, Ямало-Ненецкого округа и Республики Калмыкия. Ранее стало известно, что в ЯНАО, Тюменской, Челябинской и Курганской областях взлетело количество стобалльников. Предполагается, что это результат возможности пересдавать один из предметов ЕГЭ, введенной по решению президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лучшим регионом по результатам ЕГЭ в этом году стала Москва, на втором месте — Подмосковье. Далее идут Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская, Тульская и Тюменская области. Это следует из анализа итогов экзаменационной кампании 2024, проведенного ТАСС. «На 300 баллов экзамен сдали выпускники из 20 российских регионов. В Москве таких ребят 14, в Подмосковье — четверо. Также такой результат получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей», — сообщило ТАСС. Оценку в 300 баллов получил один выпускник из ДНР, где действует добровольный порядок сдачи ЕГЭ. Также 300-балльниками стали по одному выпускнику из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Краснодарского края, Ямало-Ненецкого округа и Республики Калмыкия. Ранее стало известно, что в ЯНАО, Тюменской, Челябинской и Курганской областях взлетело количество стобалльников. Предполагается, что это результат возможности пересдавать один из предметов ЕГЭ, введенной по решению президента РФ Владимира Путина.