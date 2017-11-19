Екатеринбургский риэлтер Алексей Умурбаев, который в 2015 году спас семью пенсионеров из горящей после взрыва газа квартиры, принял участие в новом шоу «Стена» Андрея Малахова. Он и его супруга Ксения выиграли 3,5 млн рублей в эфире телеканала «Россия».
В 2015 году Алексей Умурбаев приехал по одной из сделок на улицу Заводскую на ВИЗе. На его глазах в квартире одного из домов прогремел взрыв, и ее охватило пламя. И тогда риэлтор вошел в жилище, откуда вытащил сначала старика, а потом и его жену, на которой к этому времени уже горела одежда.
90-летнюю бабушку ему пришлось эвакуировать через окно, поскольку пробиться с ней на руках через огонь было невозможно. По словам Умурбаева, в процессе спасения он успел надышаться дымом почти до потери сознания. Что, впрочем, не помешало ему вывести с третьего этажа задыхающуюся девушку — она и ее спаситель рухнули прямо у дверей подъезда. Также на его счету еще один спасенный — ему Алексей оказал помощь и перевязал раненую голову.
К сожалению, спасенная Умурбаевым пожилая женщина скончалась в больнице от ожогов. Через неделю, не перенеся этого, ушел из жизни и ее супруг.