Российские войска заняли выгодные позиции в двух регионах

Минобороны РФ: российские бойцы заняли выгодные позиции в ЛНР и Харьковской области

03 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Российские войска наступают на купянском направлении Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России заняли выгодные позиции в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На купянском направлении штурмовые отряды вели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР», — сообщило ведомство в telegram-канале . Заявление было сделано в ходе брифинга ведомства. Ранее российские военные взяли под контроль село Старомайорское. ВСУ понесли большие потери, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Вооруженные силы России заняли выгодные позиции в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На купянском направлении штурмовые отряды вели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР», — сообщило ведомство в telegram-канале. Заявление было сделано в ходе брифинга ведомства. Ранее российские военные взяли под контроль село Старомайорское. ВСУ понесли большие потери, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.