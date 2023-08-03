Российские войска заняли выгодные позиции в двух регионах

Минобороны РФ: российские бойцы заняли выгодные позиции в ЛНР и Харьковской области
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Российские войска наступают на купянском направлении Фото:
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Вооруженные силы России заняли выгодные позиции в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На купянском направлении штурмовые отряды вели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР», — сообщило ведомство в telegram-канале. Заявление было сделано в ходе брифинга ведомства.

Ранее российские военные взяли под контроль село Старомайорское. ВСУ понесли большие потери, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Вооруженные силы России заняли выгодные позиции в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На купянском направлении штурмовые отряды вели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР», — сообщило ведомство в telegram-канале. Заявление было сделано в ходе брифинга ведомства. Ранее российские военные взяли под контроль село Старомайорское. ВСУ понесли большие потери, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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