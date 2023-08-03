Российские войска заняли выгодные позиции в двух регионах

Российские войска наступают на купянском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России заняли выгодные позиции в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На купянском направлении штурмовые отряды вели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР», — сообщило ведомство в
Ранее российские военные взяли под контроль село Старомайорское. ВСУ понесли большие потери, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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