Шпица и Сапрыкин озвучили животных в новом мультфильме Скриншот выпуска программы «Вечерний Ургант»

Пермская актриса Екатерина Шпица на шоу «Вечерний Ургант» раскрыла подробности своего детства, которое она провела на Украине. Она рассказала ведущему, как доила козу, помогая соседке.

«В детстве на Украине я помогала соседке доить козу, потому что она из-за преклонного возраста не могла справляться с хозяйством», — рассказала Шпица ведущему Ивану Урганту. Актриса также отметила, что ей по медицинским показаниям было положено пить козье молоко. Поэтому родители Шпицы совместили приятное и полезное дело для своего ребенка и необходимую помощь для соседки, которая делилась с Катериной «майонезной баночкой парного молока».

Ургант показал зрителям фотографию маленькой Шпицы, которая доит козу. Снимок насмешил зал — коза на ней ведущему показалась слишком разумной.

Ивану Урганту взгляд козы показался слишком осозанным для животного. Скриншот выпуска программы «Вечерний Ургант»

В программу «Вечерний Ургант» Екатерина Шпица пришла вместе с московским актером театра и кино Кузьмой Сапрыкиным. Оба они приняли участие в озвучке нового мультфильма «Волшебный парк Джун». Шпица озвучила кабаниху, а Сапрыкин — бобра. Пермская актриса рассказала, что сразу согласилась озвучивать кабаниху Грету, потому что уловила сходство со своим героем да и с детства любила хрюкать.