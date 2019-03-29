Пермская актриса Екатерина Шпица на шоу «Вечерний Ургант» раскрыла подробности своего детства, которое она провела на Украине. Она рассказала ведущему, как доила козу, помогая соседке.
«В детстве на Украине я помогала соседке доить козу, потому что она из-за преклонного возраста не могла справляться с хозяйством», — рассказала Шпица ведущему Ивану Урганту. Актриса также отметила, что ей по медицинским показаниям было положено пить козье молоко. Поэтому родители Шпицы совместили приятное и полезное дело для своего ребенка и необходимую помощь для соседки, которая делилась с Катериной «майонезной баночкой парного молока».
Ургант показал зрителям фотографию маленькой Шпицы, которая доит козу. Снимок насмешил зал — коза на ней ведущему показалась слишком разумной.
В программу «Вечерний Ургант» Екатерина Шпица пришла вместе с московским актером театра и кино Кузьмой Сапрыкиным. Оба они приняли участие в озвучке нового мультфильма «Волшебный парк Джун». Шпица озвучила кабаниху, а Сапрыкин — бобра. Пермская актриса рассказала, что сразу согласилась озвучивать кабаниху Грету, потому что уловила сходство со своим героем да и с детства любила хрюкать.