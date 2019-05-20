Офицеры и настоятель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступили против электронных СНИЛС Фото: скриншот, YouTube

Президента РФ Владимира Путина попросили отменить закон о цифровизации СНИЛС. Заявление сделал полковник Валентин Мочалов. Он выступил рядом с наместником Среднеуральского женского монастыря, отцом Сергием, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Видео обращения опубликовано на youtube-канале «Движение царский крест» (12 тысяч подписчиков).

«Обращаемся к вам, Владимир Владимирович, с просьбой признать закон о СНИЛС… утратившим силу, так как он угрожает национальной безопасности нашего государства и ущемляет права человека», — сказал Мочалов, пояснив, что закон о СНИЛС сделал открытой всю информацию о военных структурах.

Офицер также выступил с резкой критикой в адрес директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который в бытность председателя Госдумы — в 2013 году — пригласил депутатов Европарламента в Москву, чтобы те сходили в гей-клубы и убедились, что права сексменьшинств в России соблюдаются. «Мы не хотим для наших детей электронного содомского концлагеря», — подчеркнул военный.

Пенсионный фонд России отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в апреле. Его номер стал идентификатором для граждан. Закон вызвал протест в среде верующих. По мнению отца Сергия и его сторонников, Россия станет похожа на фашистскую Германию, если начнет присваивать людям индивидуальные номера.

О том, что отец Сергий является духовником депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской «URA.RU» сообщал историк-религиовед, священник отец Петр (Мангилев). Позже парламентарий заявила, что у нее нет духовника.