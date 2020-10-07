Меньше четверти инфицированных ответственны за 80% заражений, говорят в ВОЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 октября, — 302-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 212-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 369 975, достигнув отметки в 36 370 211. Из них выздороветь удалось уже 27 293 418 пациентам (+278 446). Жертвами COVID-19 стали 1 064 389 человек (+6 245).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 772 705 американцам. Следом идут Индия (6 832 988) и Бразилия (5 000 694). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 248 619.

Вакцина и лекарство

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова сделали прививку от COVID-19. Также вакцинацию прошел глава Росстата Павел Малков.

Создателей «Спутника V» следует выдвинуть на Нобелевскую премию в 2021 году. Так считают в комитете Госдумы РФ по охране здоровья. Зампред комитета Леонид Огуль объяснил свою идею тем, что речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества.

Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить каждому американцу такое же лечение, какое получил он сам, а также направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты , которые он принимал. Газета The New York Times подсчитала, что выздоровление американского лидера обошлось бюджету больше чем в 100 тысяч долларов . Около 40 тысяч из этой суммы потратили на вертолет из Белого дома в госпиталь и обратно.

Коронавирус в России

В Москве ввели новые ограничительные меры. Мэр города Сергей Собянин поручил работодателям перевести на удаленку всех сотрудников, помимо тех, чье нахождение на работе необходимо. Кроме того, частным школам и кружкам рекомендовано принять решение о двухнедельных каникулах, а магазинам — не обслуживать посетителей без масок.

По словам Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в стране осложняется. Если россияне не будут соблюдать уже введенные ограничения, властям придется ужесточить меры. Как именно, глава Роспотребнадзора не уточнила, но маловероятно, что дело дойдет до закрытия границ, считает вирусолог Александр Лукашев. Приток иностранцев не влияет на эпидемиологическую ситуацию.

Специалисты определили несколько сценариев второй волны пандемии. Первый — она будет в корне отличаться от того, что было в марте; врачи будут контролировать ситуацию и не допустят хаотичного развития эпидемии. Второй — заболеваемость будет расти лишь следующие три недели, после чего начнется спад, который продлится до конца января. Третий — вирус будет активно распространяться до конца года.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил проработать вопрос о компенсации трат сотрудникам на удаленной работе. Парламентарий уверен, что им нужна поддержка, поскольку люди вынуждены тратить деньги на электричество и обеды.

Коронавирус в мире

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями за пандемию коронавируса. Американский лидер заявил, что КНР «дорого заплатит» за произошедшее.

COVID-19 может привести к нарушению репродуктивной функции у мужчин, что грозит им бесплодием. Об этом предупредили специалисты израильского медцентра «Шиба». Российские эксперты сошлись во мнении, что такое возможно, но для окончательных выводов нужно провести больше исследований.

В ВОЗ назвали главный источник распространения вируса. В организации говорят, что подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — около 80% — происходит через передачу инфекции от 10-20% заболевших.