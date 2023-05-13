В Луганске прозвучали два взрыва. Фото

13 мая 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Луганск снова подвергся обстрелам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске прозвучали новые взрывы. Два прилета было в районе стадиона «Авангард». Об этом заявил военкор Борис Рожин. «В Луганске еще два ракетных прилета в районе стадиона „Авангард“. По всей видимости, продолжают запускать из района Славянско-Краматорской агломерации», — написал Борис Рожин в своем telegram-канал. Ранее город был обстрелян британскими ракетами Storm Shadow. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал ЧП | ИНЦИДЕНТ | ЛУГАНСК | Z | РЕЗЕРВ

В Луганске прозвучали новые взрывы. Два прилета было в районе стадиона «Авангард». Об этом заявил военкор Борис Рожин. «В Луганске еще два ракетных прилета в районе стадиона „Авангард“. По всей видимости, продолжают запускать из района Славянско-Краматорской агломерации», — написал Борис Рожин в своем telegram-канал. Ранее город был обстрелян британскими ракетами Storm Shadow. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.