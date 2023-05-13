Луганск снова подвергся обстрелам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганске прозвучали новые взрывы. Два прилета было в районе стадиона «Авангард». Об этом заявил военкор Борис Рожин.
«В Луганске еще два ракетных прилета в районе стадиона „Авангард“. По всей видимости, продолжают запускать из района Славянско-Краматорской агломерации», — написал Борис Рожин в своем telegram-канал. Ранее город был обстрелян британскими ракетами Storm Shadow.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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