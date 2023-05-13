В Луганске прозвучали два взрыва. Фото

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Луганск снова подвергся обстрелам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганске прозвучали новые взрывы. Два прилета было в районе стадиона «Авангард». Об этом заявил военкор Борис Рожин.

«В Луганске еще два ракетных прилета в районе стадиона „Авангард“. По всей видимости, продолжают запускать из района Славянско-Краматорской агломерации», — написал Борис Рожин в своем telegram-канал. Ранее город был обстрелян британскими ракетами Storm Shadow.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Луганске прозвучали новые взрывы. Два прилета было в районе стадиона «Авангард». Об этом заявил военкор Борис Рожин. «В Луганске еще два ракетных прилета в районе стадиона „Авангард“. По всей видимости, продолжают запускать из района Славянско-Краматорской агломерации», — написал Борис Рожин в своем telegram-канал. Ранее город был обстрелян британскими ракетами Storm Shadow. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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