Тюменский губернатор обратился к новому полпреду в УрФО Якушеву

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Празднование 74-й годовщины Тюменской области. Тюмень, моор александр, якушев владимир, награждение
Александр Моор поздравил Владимира Якушева с назначением на новую должность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор первым среди региональных глав УрФО поздравил экс-министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева с назначением на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. К новому полпреду он обратился через соцсеть «ВКонтакте.»

«Владимир Владимирович, поздравляю Вас с назначением полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Работать с Вами — почетно и ответственно. Уверен, Вы продолжите курс на динамичное развитие федерального округа. Рад возможности нового позитивного сотрудничества», — написал губернатор Тюменской области в своем поздравлении.

Он также отметил, что Владимир Якушев имеет большой управленческий опыт и хорошо знает специфику каждого из шести регионов УрФО. Губернатор Моор выразил уверенность в том, что Уральский федеральный округ при нем будет и дальше удерживать лидерские позиции в реализации нацпроектов и повысит свою инвестиционную привлекательность.

Ранее агентство писало о том, что 9 ноября экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Его предшественник, Николай Цуканов, указом президента был отправлен в отставку. Якушев возглавлял Тюменскую область с 24 ноября 2005 по 18 мая 2018 года. На этом посту его сменил Александр Моор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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