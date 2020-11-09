Тюменский губернатор обратился к новому полпреду в УрФО Якушеву

Губернатор Тюменской области Александр Моор первым среди региональных глав УрФО поздравил экс-министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева с назначением на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. К новому полпреду он обратился через соцсеть «ВКонтакте.»
«Владимир Владимирович, поздравляю Вас с назначением полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Работать с Вами — почетно и ответственно. Уверен, Вы продолжите курс на динамичное развитие федерального округа. Рад возможности нового позитивного сотрудничества», — написал губернатор Тюменской области в своем поздравлении.
Он также отметил, что Владимир Якушев имеет большой управленческий опыт и хорошо знает специфику каждого из шести регионов УрФО. Губернатор Моор выразил уверенность в том, что Уральский федеральный округ при нем будет и дальше удерживать лидерские позиции в реализации нацпроектов и повысит свою инвестиционную привлекательность.
Ранее агентство писало о том, что 9 ноября экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Его предшественник, Николай Цуканов, указом президента был отправлен в отставку. Якушев возглавлял Тюменскую область с 24 ноября 2005 по 18 мая 2018 года. На этом посту его сменил Александр Моор.
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