Робот из Перми отправится передавать знания в Екатеринбург

12 мая 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Promobot V.4 будет и учителем, и лабораторным стендом (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Робот, созданный пермской компанией Promobot, станет преподавателем для студентов екатеринбургского «Центра опережающей профессиональной подготовки». Информация размещена на сайте «АиФ-Прикамье», со ссылкой на пермского IT-производителя. «Созданный ею [компанией Promobot] робот выступит в качестве учителя и лабораторного стенда. Его будут использовать для изучения нескольких дисциплин по серверной робототехнике», — говорится в сообщении. Эта модель робота (Promobot V.4) знает несколько языков, специально спроектирована, чтобы работать с людьми. Такие модели уже сейчас работают в 42 странах мира. «Дети будут разрабатывать целые проекты — и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана», — цитирует издание слова Олега Кивокурцева — директора по развитию Promobot. О том, что Объединенные Арабские Эмираты закупают технику пермского IT-производителя, URA.RU писало ранее. Сумма сделки составляет 50 тысяч долларов. Появившийся в ОАЭ робот консультирует бизнесменов в деловом центре, встречает посетителей и рассказывает о госуслугах. Кроме того, компания Promobot запустила производство манипуляторов и робототехнических решений для отечественной промышленности. Они должны помочь российским предприятиям с заменой оборудования в условиях санкций. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Робот, созданный пермской компанией Promobot, станет преподавателем для студентов екатеринбургского «Центра опережающей профессиональной подготовки». Информация размещена на сайте «АиФ-Прикамье», со ссылкой на пермского IT-производителя. «Созданный ею [компанией Promobot] робот выступит в качестве учителя и лабораторного стенда. Его будут использовать для изучения нескольких дисциплин по серверной робототехнике», — говорится в сообщении. Эта модель робота (Promobot V.4) знает несколько языков, специально спроектирована, чтобы работать с людьми. Такие модели уже сейчас работают в 42 странах мира. «Дети будут разрабатывать целые проекты — и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана», — цитирует издание слова Олега Кивокурцева — директора по развитию Promobot. О том, что Объединенные Арабские Эмираты закупают технику пермского IT-производителя, URA.RU писало ранее. Сумма сделки составляет 50 тысяч долларов. Появившийся в ОАЭ робот консультирует бизнесменов в деловом центре, встречает посетителей и рассказывает о госуслугах. Кроме того, компания Promobot запустила производство манипуляторов и робототехнических решений для отечественной промышленности. Они должны помочь российским предприятиям с заменой оборудования в условиях санкций.