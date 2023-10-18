В МВД Херсонской области опровергли остановку выдачи паспортов РФ

18 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Выдача паспортов РФ на левом берегу Херсонской области продолжается в прежнем режиме Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В МВД Херсонской области опровергли информацию о том, что на левом берегу региона приостановлена выдача паспортов РФ. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В проукраинских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что на левом берегу Херсонской области якобы перестали выдавать паспорта РФ. Источники пишут, что будто бы количество пунктов выдачи документов уменьшилось, а людей заставляют собирать документы по новому кругу. Однако в МВД Херсонской области опровергли эту информацию. «Конечно, можно [получить паспорт], такой команды [приостановить выдачу] не было», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что жители могут получить документы в прежнем режиме.

В МВД Херсонской области опровергли информацию о том, что на левом берегу региона приостановлена выдача паспортов РФ. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В проукраинских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что на левом берегу Херсонской области якобы перестали выдавать паспорта РФ. Источники пишут, что будто бы количество пунктов выдачи документов уменьшилось, а людей заставляют собирать документы по новому кругу. Однако в МВД Херсонской области опровергли эту информацию. «Конечно, можно [получить паспорт], такой команды [приостановить выдачу] не было», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что жители могут получить документы в прежнем режиме.