В МВД Херсонской области опровергли остановку выдачи паспортов РФ

В МВД Херсонской области опровергли информацию о том, что на левом берегу региона приостановлена выдача паспортов РФ. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.
В проукраинских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что на левом берегу Херсонской области якобы перестали выдавать паспорта РФ. Источники пишут, что будто бы количество пунктов выдачи документов уменьшилось, а людей заставляют собирать документы по новому кругу. Однако в МВД Херсонской области опровергли эту информацию.
«Конечно, можно [получить паспорт], такой команды [приостановить выдачу] не было», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что жители могут получить документы в прежнем режиме.
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