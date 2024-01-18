УрФО выполнил важное поручение Путина

В УрФО выполнили план по строительству спортсооружений в шаговой доступности

18 января 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

С 2020 года на Урале построили более тысячи спортплощадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный округ выполнил поручение президента РФ Владимира Путина по строительству спортивных сооружений в шаговой доступности. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU его представители. «Спортивные площадки „шаговой доступности“ мотивируют людей на системные занятия физкультурой и спортом. При этом реализация таких проектов не требует серьезных финансовых затрат: их стоимость обычно не превышает 25 млн рублей, при возведении используется типовая проектная документация», — отметил Якушев. Несмотря на то, что поручение Путина выполнено, спортивные объекты будут появляться и дальше. Начиная с 2020 года в УрФО построили более тысячи универсальных круглогодичных залов, спортплощадок во дворах, хоккейных кортов, футбольных полей, воркаут-зон и турников. При строительстве всегда учитываются погодные условия: например, в Ямало-Ненецком автономном округе возводят мобильные мини-спортивные комплексы и лыжные базы. «По данным на конец 2023 года, самый высокий по УрФО уровень обеспеченности жителей спортивными объектами в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области — 64%, в Челябинской и Свердловской областях — 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 50%», — рассказали в пресс-службе. Ранее уральцы выполнили другое важное поручение Путина. Жители УрФО стали больше пользоваться порталом «Госуслуги» при записи к врачу или вызове медика на дом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский федеральный округ выполнил поручение президента РФ Владимира Путина по строительству спортивных сооружений в шаговой доступности. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU его представители. «Спортивные площадки „шаговой доступности“ мотивируют людей на системные занятия физкультурой и спортом. При этом реализация таких проектов не требует серьезных финансовых затрат: их стоимость обычно не превышает 25 млн рублей, при возведении используется типовая проектная документация», — отметил Якушев. Несмотря на то, что поручение Путина выполнено, спортивные объекты будут появляться и дальше. Начиная с 2020 года в УрФО построили более тысячи универсальных круглогодичных залов, спортплощадок во дворах, хоккейных кортов, футбольных полей, воркаут-зон и турников. При строительстве всегда учитываются погодные условия: например, в Ямало-Ненецком автономном округе возводят мобильные мини-спортивные комплексы и лыжные базы. «По данным на конец 2023 года, самый высокий по УрФО уровень обеспеченности жителей спортивными объектами в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области — 64%, в Челябинской и Свердловской областях — 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 50%», — рассказали в пресс-службе. Ранее уральцы выполнили другое важное поручение Путина. Жители УрФО стали больше пользоваться порталом «Госуслуги» при записи к врачу или вызове медика на дом.