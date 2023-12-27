Регионы УрФО выполнили особое поручение президента

Более 3 млн уральцев воспользовались записью к врачу через «Госуслуги»
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Через «Госуслуги» к врачу смогли записаться более 3 млн уральцев Фото:

Жители Уральского федерального округа стали больше пользоваться порталом «Госуслуги» при записи к врачу или вызове медика на дом. Таким образом регион выполнил поручение президента РФ Владимира Путина.

«Услуга востребована жителями, фиксируем рост числа ее пользователей по отношению к прошлому году. Важно обеспечить стабильность работы сервиса — оперативно устранять сбои, если они будут возникать», — передает пресс-служба слова полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

К данной услуге 377 медицинских организаций УрФО, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. За 2023 год к врачу смогли записаться более 3 млн уральцев, а вызвать медика на дом — более 1 млн человек.

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Жители Уральского федерального округа стали больше пользоваться порталом «Госуслуги» при записи к врачу или вызове медика на дом. Таким образом регион выполнил поручение президента РФ Владимира Путина. «Услуга востребована жителями, фиксируем рост числа ее пользователей по отношению к прошлому году. Важно обеспечить стабильность работы сервиса — оперативно устранять сбои, если они будут возникать», — передает пресс-служба слова полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. К данной услуге 377 медицинских организаций УрФО, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. За 2023 год к врачу смогли записаться более 3 млн уральцев, а вызвать медика на дом — более 1 млн человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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