Курганцы заметили на улицах предвыборный слоган губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Реклама, размещенная на баннерах, касалась компании-застройщика из Тюмени. Фото в редакцию URA.RU прислал один из читателей.
«Работаем на Курганскую область», — указано в рекламе строительной компании на уличной конструкции.
«Ни одна курганская компания почему-то не использовала до этого предвыборный слоган губернатора. Странно, что это делает тюменский застройщик», — пояснил инсайдер, приславший фото.
В пресс-службе губернатора URA.RU прокомментировали, что любая компания может использовать слоган главы региона. «Это не патентованный слоган. Если они хотят продемонстрировать поддержку развития области таким образом, то могут использовать. Согласований не требуется», — отметили в правительстве. В пресс-службе застройщика агентству ответили, что запрос видели, но когда ждать комментария, не уточнили.
Ранее агентство писало, что в Кургане строительная компания, которой владеет экс-депутат думы Тюмени Алексей Круковский, бесплатно получила землю. Основанием для выделения указаны Земельный кодекс и договор о развитии застроенной территории. Согласно ему застройщик переселил граждан из двух аварийных домов, которые потом снес за своей счет. Стоимость земли площадью около 85 соток может достигать на аукционе 100 млн рублей.
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