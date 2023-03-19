В Новой Каховке погиб командир взвода ППС в Херсонской области во время подрыва автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.
«По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. <…> Произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте», — сообщает пресс-служба СК в своем telegram-канале. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что на данный момент проводятся розыскные мероприятия. Дочь и супруга командира получили телесные повреждения.
В Новой Каховке погиб командир взвода ППС в Херсонской области во время подрыва автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России. «По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. <…> Произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте», — сообщает пресс-служба СК в своем telegram-канале. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что на данный момент проводятся розыскные мероприятия. Дочь и супруга командира получили телесные повреждения.