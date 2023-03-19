В Херсонской области подорвали автомобиль с полицейским и его семьей. Видео

СКР возбудил уголовное дело из-за убийства командира взвода ППС в Херсонской области
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
По факту подрыва автомобиля было возбуждено уголовное дело, передает СК РФ Фото:

В Новой Каховке погиб командир взвода ППС в Херсонской области во время подрыва автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

«По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. <…> Произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте», — сообщает пресс-служба СК в своем telegram-канале. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что на данный момент проводятся розыскные мероприятия. Дочь и супруга командира получили телесные повреждения.

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В Новой Каховке погиб командир взвода ППС в Херсонской области во время подрыва автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России. «По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. <…> Произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте», — сообщает пресс-служба СК в своем telegram-канале. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что на данный момент проводятся розыскные мероприятия. Дочь и супруга командира получили телесные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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